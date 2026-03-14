कुछ भी करके खुलवा लेंगे होर्मुज, अमेरिका संग कई देश भेजेंगे युद्धपोत; ट्रंप का बड़ा ऐलान
ईरान से युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट तो खुलेगा, चाहे ऐसा या वैसे। ट्रंप ने यह भी उम्मीद जताई कि होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए अन्य देश भी अमेरिका का सहयोग करेंगे और अपने जंगी जहाज भेजेंगे।
ईरान से युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट तो खुलेगा, चाहे ऐसा या वैसे। ट्रंप ने यह भी उम्मीद जताई कि होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए अन्य देश भी अमेरिका का सहयोग करेंगे और अपने जंगी जहाज भेजेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहाकि हमें उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य देश भी इस इलाके में अपनी जहाजें भेजेंगे। इसके बाद होर्मुज स्ट्रेट खतरा नहीं रह जाएगा। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहाकि अमेरिका तटरेखा से बाहर जमकर बमबारी करेगा। इसके अलावा पानी से बाहर वह ईरानी नौकाओं और जहाजों को भी निशाना बनाता रहेगा।
टैंकर विमानों पर क्या कहा
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहाकि सऊदी अरब के एक बेस पर हमले में टारगेट बनाए गए पांच टैंकर विमानों में से चार को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि पांच में से चार को लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ। यह सभी फिर से काम करने लगे हैं। एक को थोड़ा अधिक नुकसान हुआ, लेकिन वह भी जल्द ऐक्शन में होगा।
तेल ठिकानों पर हमले
इससे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान के तेल नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण एक द्वीप पर स्थित सैन्य ठिकानों को शुक्रवार को नष्ट कर दिया। साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के आवागमन में हस्तक्षेप करना जारी रखता है तो उसके तेल ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने कहाकि अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को ईरान के खार्ग द्वीप पर स्थित ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। खार्ग द्वीप पर ईरान के तेल निर्यात का मुख्य टर्मिनल है।
ईरान ने क्या कहा
इस बीच ईरानी सशस्त्र बलों के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि अमेरिका अब विश्व शक्ति नहीं रहा है। उसने कहाकि पश्चिम एशिया क्षेत्र में उसका दखल खत्म किया जाना चाहिए। ईरानी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबोलफजल शेखरची ने मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भेजे गए एक संदेश में उनसे ईरान और ईरानी जनता पर भरोसा करने का आह्वान किया। उन्होंने अमेरिका और इजरायल का सामना करने के लिए आपसी एकता, मित्रता और एकजुटता बनाए रखने की भी अपील की।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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