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नेपाल में सांप्रदायिक झड़प से बवाल: भारत से लगे इलाके में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू, प्रशासन ने क्या कहा?

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, सुनसरी
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Nepal News Today: नेपाल के कोशी प्रांत स्थित सुनसरी जिले में सांप्रदायिक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना में सुरक्षाकर्मियों समेत एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने जिले के पांच बाजार क्षेत्रों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दी है।

Nepal violence
प्रतीकात्मक तस्वीर

नेपाल के कोशी प्रांत में स्थित सुनसरी जिले में बवाल हो गया है। दो समुदायों के बीच भड़की सांप्रदायिक झड़प ने गंभीर रूप ले लिया है। बताया जा रहा है कि इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सुरक्षाकर्मियों समेत एक दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने सोमवार सुबह से जिले के पांच बाजार क्षेत्रों में अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) लागू कर दी है। यह इलाका भारत के बिहार राज्य से सटा हुआ है, जहां दोनों देशों के बीच आवागमन और व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग गुजरता है।

प्रशासन ने क्या कहा?

सुनसरी जिला प्रशासन कार्यालय के अनुसार, कोशी प्रांत के सुनसरी जिले के कप्तानगंज बाजार, दीवानगंज ग्रामीण नगरपालिका-3 सहित पांच बाजार क्षेत्रों में सुबह सात बजे से निषेधाज्ञा प्रभावी कर दी गई है। ये पाबंदियां अगले आदेश तक लागू रहेंगी। निषेधाज्ञा के तहत प्रभावित क्षेत्रों में चार से अधिक लोगों के इकट्ठा होने, किसी भी तरह के प्रदर्शन, जनसभाएं आयोजित करने तथा धरने पर बैठने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर 500 नेपाली रुपये का जुर्माना, एक महीने तक की जेल की सजा या दोनों हो सकते हैं।

चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बासुदेव घिमिरे ने निषेधाज्ञा का आधिकारिक आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि स्थिति को नियंत्रण में रखने और आगे किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। घटना के बाद कप्तानगंज और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। अधिकारी लगातार हालात सामान्य करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, हिंसा रविवार देर रात देवगंज ग्राम पंचायत के कप्तानगंज इलाके में शुरू हुई। यहां दो समुदायों के लोग अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे। एक तरफ ‘बोलबम’ तीर्थयात्रा का जुलूस निकाला जा रहा था, जो सोमवार को सप्तकोशी नदी की ओर जाने वाला था। इस जुलूस में डीजे और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा था। दूसरी तरफ दूसरे समुदाय के लोग अपने धार्मिक कार्यक्रम में व्यस्त थे। विवाद मुख्य रूप से लाउडस्पीकर के तेज आवाज वाले इस्तेमाल, धार्मिक झंडे लगाने को लेकर शुरू हुआ। एक समूह ने नॉइज पॉल्यूशन का हवाला देते हुए तेज संगीत पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई।

पथराव और मारपीट

बताया जा रहा है कि यह कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों समूहों के बीच पथराव और मारपीट शुरू हो गई। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर कप्तानगंज बाजार इलाके में घरों, मेडिकल सुविधाओं, गाड़ियों तथा अन्य सरकारी और निजी संपत्तियों में तोड़फोड़ की और कई जगहों पर आगजनी भी की। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा बलों ने दखल दिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पहले आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और हवा में गोलियां चलाई गईं। बार-बार चेतावनी देने के बावजूद जब भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी जारी रखी, तो सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी।

गोलीबारी में एक की मौत

बताया जा रहा है कि इस गोलीबारी में 24 वर्षीय ओम प्रकाश मेहता की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने उनकी पहचान की पुष्टि की है। पुलिस ने बताया कि झड़प में सुरक्षाकर्मियों समेत 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों में प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी दोनों शामिल हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें नजदीकी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल इलाके में तनाव बरकरार है। पुलिस- प्रशासन नेस्थानीय लोगों से अपील की है कि वे निषेधाज्ञा का पालन करें और किसी भी अफवाह से दूर रहें।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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