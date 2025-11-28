Hindustan Hindi News
One National Guard soldier injured in the White House shooting has died and another is in critical condition
वाइट हाउस शूटिंग में घायल हुए एक नेशनल गार्ड की मौत, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद दिया बड़ा अपडेट

संक्षेप:

गोलीबारी में घायल हुए दो नेशनल गार्ड्स में से एक की मौत हो गई है, वहीं दूसरे की हालत भी गंभीर बनी हुई है। वाइट हाउस के पास शूटिंग के मामले में अफगानिस्तान के नागरिक रहमानुल्लाह को गिरफ्तार किया गया था।

Fri, 28 Nov 2025 06:56 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
वाइट हाउस के पास गोलीबारी में घायल हुए दो नेशनल गार्ड्स में से एक की मौत हो गई है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि की है। वेस्ट वर्जीनिया के रहने वाले यूएस आर्मी स्पेशलिस्ट सराह बेकस्ट्रोम हमले में बुरी तरह घायल हो गए थे। बताया गया कि यूएस एयर फोर्स स्टाफ सर्जेंट ऐंड्रयू वोल्फ की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, देश के लिए लड़ते हुए एक सिपाही जीवन की लड़ाई हार गया है, वहीं दूसरे ने अब भी हिम्मत नहीं हारी है।

बता दें कि शूटर की पहचान अफगानिस्तान के नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल के तौर पर हुई थ। अफगानिस्तान में 2021 में वह अमेरिकी फौज के साथ मिलकर काम करता था। शूटिंग के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उसकी भी हालत गंभीर है। अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने कहा था कि अगर किसी भी नेशनल गार्ड की मौत होती है तो वह कोर्ट में लकनवाल के लिए भी मौत की सजा की मांग करेंगे।

बता दें कि यह घटना वाशिंगटन डीसी के भीड़भाड़ वाले इलाके, फारागट स्क्वायर के पास हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने सुरक्षा प्रहरियों पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद पास में मौजूद नेशनल गार्ड के दूसरे जवानों ने उसे पकड़ लिया, जिन्होंने गोलियों की आवाज सुनी थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'घिनौना हमला' और 'बुराई, नफरत और आतंकवाद का कृत्य' बताया था। ट्रंप ने एक वीडियो मैसेज में कहा, "मैं आज रात उपलब्ध जानकारी के आधार पर रिपोर्ट कर सकता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को भरोसा है कि हिरासत में लिया गया संदिग्ध एक विदेशी है जो अफगानिस्तान से हमारे देश में आया है। वह धरती पर नरक है।" उन्होंने कहा कि माना जा रहा है कि संदिग्ध अफगानिस्तान का है और 2021 में अमेरिका आया था।

"होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि संदिग्ध को आठ सितंबर 2021 को बाइडेन प्रशासन के तहत 'ऑपरेशन एलाइज़ वेलकम' के माध्यम से पैरोल देकर अमेरिका में प्रवेश कराया गया था।" इस हमले के बाद ट्रंप प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए अफगनिस्तान से इमिग्रेशन पर रोक लगा दी है। इसके अलाव लगभग 19 देशों की लिस्ट तैयार की गई है जिनके इमिग्रेश पर रोक लगाई जा सकती है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
