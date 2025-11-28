वाइट हाउस शूटिंग में घायल हुए एक नेशनल गार्ड की मौत, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद दिया बड़ा अपडेट

संक्षेप: गोलीबारी में घायल हुए दो नेशनल गार्ड्स में से एक की मौत हो गई है, वहीं दूसरे की हालत भी गंभीर बनी हुई है। वाइट हाउस के पास शूटिंग के मामले में अफगानिस्तान के नागरिक रहमानुल्लाह को गिरफ्तार किया गया था।

वाइट हाउस के पास गोलीबारी में घायल हुए दो नेशनल गार्ड्स में से एक की मौत हो गई है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि की है। वेस्ट वर्जीनिया के रहने वाले यूएस आर्मी स्पेशलिस्ट सराह बेकस्ट्रोम हमले में बुरी तरह घायल हो गए थे। बताया गया कि यूएस एयर फोर्स स्टाफ सर्जेंट ऐंड्रयू वोल्फ की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, देश के लिए लड़ते हुए एक सिपाही जीवन की लड़ाई हार गया है, वहीं दूसरे ने अब भी हिम्मत नहीं हारी है।

बता दें कि शूटर की पहचान अफगानिस्तान के नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल के तौर पर हुई थ। अफगानिस्तान में 2021 में वह अमेरिकी फौज के साथ मिलकर काम करता था। शूटिंग के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उसकी भी हालत गंभीर है। अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने कहा था कि अगर किसी भी नेशनल गार्ड की मौत होती है तो वह कोर्ट में लकनवाल के लिए भी मौत की सजा की मांग करेंगे।

बता दें कि यह घटना वाशिंगटन डीसी के भीड़भाड़ वाले इलाके, फारागट स्क्वायर के पास हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने सुरक्षा प्रहरियों पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद पास में मौजूद नेशनल गार्ड के दूसरे जवानों ने उसे पकड़ लिया, जिन्होंने गोलियों की आवाज सुनी थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'घिनौना हमला' और 'बुराई, नफरत और आतंकवाद का कृत्य' बताया था। ट्रंप ने एक वीडियो मैसेज में कहा, "मैं आज रात उपलब्ध जानकारी के आधार पर रिपोर्ट कर सकता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को भरोसा है कि हिरासत में लिया गया संदिग्ध एक विदेशी है जो अफगानिस्तान से हमारे देश में आया है। वह धरती पर नरक है।" उन्होंने कहा कि माना जा रहा है कि संदिग्ध अफगानिस्तान का है और 2021 में अमेरिका आया था।