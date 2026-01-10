जमकर पीटा और फिर दे दिया जहर, बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या; यूनुस राज में क्या हो रहा
बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक यह घटना सुनामगंज जिले की है। मृतक की पहचान जॉय महापात्रो के रूप में हुई है।
बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक यह घटना सुनामगंज जिले की है। मृतक की पहचान जॉय महापात्रो के रूप में हुई है। परिवार के मुताबिक जॉय महापात्रो की जमकर पिटाई की गई थी। इसके बाद उसे जहर दिया गया था। बाद में उसे सिलहेट मैग ओस्मानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां आईसीयू में उसकी मौत हो गई।
बता दें कि बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में कई हिंदुओं की हत्या की गई है। कुछ ही दिन पहले लिंचिंग से बचने के लिए भागता हुए एक 25 साल का युवक नहर में कूद गया था। यह लोग चोरी के शक में उसका पीछा कर रहे थे। पुलिस ने गुरुवार दोपहर भांदरपुर गांव से उसकी बॉडी बरामद की थी। मृतक की पहचान मिथुन सरकार के रूप में हुई है।
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, पिछले 18-20 दिनों में कम से कम 6 से 7 हिंदुओं की हत्या की खबरें आई हैं। इनमें दीपू चंद्र दास (मैमनसिंह), राणा प्रताप बैरागी (जशोर), मोनी चक्रवर्ती (नरसिंगदी) और मिथुन सरकार (नौगांव) जैसे नाम प्रमुखता से सामने आए हैं।
भारत सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, अगस्त 2024 (शेख हसीना के इस्तीफे) के बाद से अब तक लगभग 23 हिंदुओं की हत्या हुई है। हिंदू एकता परिषद संगठन के कुछ दावों के अनुसार, अगस्त से नवंबर 2024 के बीच ही मौतों का आंकड़ा 82 तक बताया गया था। वहीं, भारत सरकार के अनुसार, अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2,900 से अधिक हिंसक घटनाएं दर्ज की गई हैं।
