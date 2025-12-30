बांग्लादेश में एक और हिन्दू की हत्या, जहां दीपू चंद्र की ली थी पीट-पीटकर जान; वहीं सरेआम मारी गोली

संक्षेप: ताजा मामले में बांग्लादेश के ग्रामीण अर्धसैनिक बल के सदस्य बृजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोली मारने का आरोप बिस्वास के ही साथी नोमान मियां पर है। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हमले रोके नहीं रुक रहे। कल (सोमवार, 29 दिसंबर को) देर शाम भी एक हिन्दू युवक की हत्या कर दी गई। बड़ी बात ये है कि ये हत्या उसी मैमन सिंह में हुई है, जहां कुछ दिनों पहले ईशनिंदा के आरोप में दीपू चंद्र दाय की भीड़ ने पीट-पीटकर जान ले ली थी। आज के घटनाक्रम में भी एक हिन्दू युवक को दिनदहाड़े गोली मार दी गई थी और उसकी लाश पेड़ से लटकाकर जला दी गई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस तरह, दो हफ्तों में यह तीसरी हत्या का मामला है। ताजा मामले में बांग्लादेश के ग्रामीण अर्धसैनिक बल के सदस्य बजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोली मारने का आरोप बिस्वास के ही साथी नोमान मियां पर है। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

गारमेंट फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड था बजेंद्र बिस्वास मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बजेंद्र बिस्वास मैमनसिंह जिले में एक गारमेंट की फ़ैक्ट्री के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था, तभी उसके साथी ने उसे गोली मार दी। यह घटना सोमवार शाम करीब 6.45 बजे भालुका उपज़िला इलाके में लबीब ग्रुप की गारमेंट यूनिट सुल्ताना स्वेटर्स लिमिटेड में हुई। पीड़ित की पहचान 42 साल के बजेंद्र बिस्वास के रूप में हुई है, जबकि आरोपी 29 साल के नोमान मियां को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पहले किया मजाक, फिर चला दी गोली पुलिस और चश्मदीदों के मुताबिक, दोनों आदमी फ़ैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात थे और परिसर के अंदर अंसार बैरक में रह रहे थे। बातचीत के दौरान, नोमान मियां ने कथित तौर पर मजाक में या हल्के-फुल्के अंदाज़ में बिस्वास पर सरकारी शॉटगन तान दी। कुछ ही देर बाद हथियार से गोली चल गई, और गोली बिस्वास की बाईं जांघ में जा लगी। गोली लगने के बाद बिस्वास को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई।