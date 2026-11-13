हुआंग जिसे समझते थे बेहद गया-गुजरा, वही बन गई नई बॉस; Nvidia में कोलेट क्रेस को कमान
हुआंग को एक महिला के साथ अवैध संबंधों और जासूसी के आरोप में इस्तीफा देना पड़ा। वहीं, जिस महिला कर्मचारी को हुआंग बेहद गया गुजरा समझते थे, वही कोलेट क्रेस अब एनवीडिया की नई बॉस है।
कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग के मामले में ऐसा ही देखने को मिला है। हुआंग को एक महिला के साथ अवैध संबंधों और जासूसी के आरोप में इस्तीफा देना पड़ा। वहीं, जिस महिला कर्मचारी को हुआंग बेहद गया गुजरा समझते थे, वही कोलेट क्रेस अब एनवीडिया की नई बॉस है। बुधवार को कंपनी ने कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ बनाया। इससे पहले वह कंपनी में वाइस प्रेसीडेंट और चीफ फाइनेंशियल अफसर हुआ करती थीं।
अगस्त की मीटिंग में क्या हुआ
गौरतलब है कि इस साल अगस्त में, हुआंग ने शीर्ष वित्तीय अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि एनवीडिया उन कंपनियों को अरबों डॉलर के वित्तीय गारंटी देने पर विचार कर रहा था जो उसके चिप्स खरीदने का खर्च नहीं उठा सकती थीं। इनमें वह डील्स भी शामिल थीं, जो हुआंग के दामाद, नीको कैप्रेज़, द्वारा की जा रही थीं, जो नए क्लाउड प्रोवाइडर्स और डेटा-सेंटर डेवलपर्स को फाइनेंसिंग ऑफर कर रहे थे ताकि उन्हें लंबे समय तक ग्राहक में बदला जा सके।
सबके सामने किया अपमानित
इस बैठक के दौरान ही ऐसा कुछ हुआ, जिसे कोलेट क्रेस के लिए काफी अपमानजनक बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हुआंग ने क्रेस को ‘अ डियर इन हेडलाइट’ कहा, जिसका मतलब होता है डरकर अचानक ठहर जाना। इस तरह से उन्होंने क्रेस को छोटा दिखाने की कोशिश की। साथ ही यहां तक कह गए कि क्रेस सिर्फ एक रिपोर्ट सीएफओ हैं और रणनीति तय करने में मदद करने की उनकी क्षमता नहीं है।
अब क्रेस को अहम जिम्मेदारी
अब जेन्सन हुआ के सीईओ पद से इस्तीफा देने के बाद क्रेस को काफी अहम जिम्मेदारी मिली है। यह भी विडंबना ही कहेंगे कि जिस क्रेस को भी बड़े पद लायक नहीं समझा गया, अब वही कंपनी की मुख्य कर्ताधर्ता होंगी। भले ही यह पद अस्थायी तौर पर उन्हें मिला हो, लेकिन यह काफी बड़ी बात है। खासतौर पर ऐसे वक्त में जब हुआंग का स्कैंडल सामने आने के बाद एनवीडिया के शेयरों की कीमत करीब 20 फीसदी घट गई है। ऐसे में निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए क्रेस को काफी अहम फैसले लेने होंगे। उन्हें अमेरिका के साथ भी संबंध बेहतर करने होंगे।
क्या है हुआंग का विवाद
गौरतलब है कि अमेरिका के सबसे प्रभावशाली प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों में शुमार एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग को विवाहेतर संबंधों से जुड़े विवाद के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, हुआंग ने सिंगापुर में रहने वाली कारोबारी अधिकारी एलिस हुआंग के साथ विवाहेतर संबंध स्वीकार किए हैं। एलिस पर चीन की खुफिया एजेंसियों से कथित संबंध होने का संदेह जताया गया है।
वह इससे पहले ‘मेगास्पीड’ नाम की क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी में काम कर चुकी हैं। इस कंपनी पर चीन को प्रतिबंधित एआई चिप हासिल करने में कथित तौर पर मदद पहुंचाने के आरोप में अमेरिका की नजर रही है। खबरों के मुताबिक, हुआंग ने एक अन्य महिला के साथ भी संबंध होने की बात स्वीकार की है, जो एनवीडिया में उनके अधीनस्थ के रूप में काम करती हैं। इसके बाद उन्होंने 12 नवंबर, 2026 को कंपनी के निदेशक मंडल को अपना इस्तीफा सौंप दिया।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।