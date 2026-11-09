कभी थीं चीन की TV रिपोर्टर, अब Nvidia फाउंडर के साथ प्रेम संबंध! कौन हैं एलिस हुआंग?

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को शक है कि 63 साल के जेन्सन हुआंग के साथ संबंध बनाने वाली एलिस हुआंग असल में चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी (MSS) से जुड़ी एक कथित जासूस हैं।

एलिस हुआंग का मूल नाम- हुआंग ले, जो चीनी नागरिक हैं, जिनका Nvidia चीफ से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है

दुनिया की सबसे मूल्यवान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप निर्माता कंपनी Nvidia के फाउंडर और सीईओ जेन्सन हुआंग एक बड़े जासूसी और निजी जीवन से जुड़े विवाद के केंद्र में आ गए हैं। लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा वैल्यूएशन वाली एनवीडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जेन्सन हुआंग और सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड की पूर्व शीर्ष अधिकारी एलिस हुआंग के बीच नजदीकी संबंधों की स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है।

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को शक है कि 63 साल के जेन्सन हुआंग के साथ संबंध बनाने वाली एलिस हुआंग असल में चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी (MSS) से जुड़ी एक कथित जासूस हैं। इस खुलासे के बाद जेन्सन हुआंग ने कंपनी के कर्मचारियों को पत्र भेजकर अपनी पत्नी से बेवफाई की बात स्वीकार की है और अपने परिवार व सहकर्मियों से सार्वजनिक माफी मांगी है।

'मुझसे गलती हुई, मैं अपनी पत्नी से बेवफा रहा' रविवार (8 नवंबर 2026) को Nvidia के सभी कर्मचारियों और बोर्ड सदस्यों को भेजे एक ईमेल में जेन्सन हुआंग ने अपने निजी जीवन के इस प्रकरण पर खेद जताया।

उन्होंने लिखा, "मैंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की। मेरे इस कदम से मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को गहरा दुख पहुंचा है। मेरे किए का कोई बहाना नहीं है और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं Nvidia और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं और कंपनी बोर्ड की ओर से की जा रही जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूं।"

हालांकि, हुआंग ने अपने बयान में एलिस हुआंग का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया और यह भी साफ किया कि वे कंपनी के व्यापारिक हितों और अमेरिकी सुरक्षा नियमों से कभी पीछे नहीं हटे हैं।

कौन हैं एलिस हुआंग? 30 के दशक के मध्य में उम्र वाली एलिस हुआंग का मूल नाम- हुआंग ले, जो चीनी नागरिक हैं, जिनका Nvidia चीफ से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है। वे पूर्व में चीनी सरकारी चैनल CCTV में रिपोर्टर थीं और बाद में HSBC और CITIC सिक्योरिटीज में काम कर चुकी हैं।

एलिस हुआंग का पेशेवर सफर टेलीविजन, बैंकिंग और निवेश प्रबंधन जैसे अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ा रहा है। चीनी निजी निवेश फंड डेटाबेस में उनके नाम से दी गई प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने पहले हुनान टीवी और चीन के सरकारी प्रसारक चाइना सेंट्रल टेलीविजन (CCTV) में टीवी रिपोर्टर के तौर पर काम किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी इस डेटाबेस के हवाले से उनकी इस बैकग्राउंट का जिक्र किया है।

इसी चीनी निवेश डेटाबेस के मुताबिक, बाद में एलिस ने HSBC में काम किया, जहां उन्हें प्राइवेट बैंकिंग डिवीजन के अध्यक्ष की सहायक बताया गया था। इसके बाद वह चीन की बड़ी वित्तीय सेवा कंपनियों में शामिल CITIC सिक्योरिटीज में वाइस प्रेसिडेंट बनीं।

एलिस हुआंग ने शंघाई की निवेश कंपनी शंघाई हेक्सी मैनेजमेंट, जिसे हेक्सी कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, में भी काम किया। यहां वह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर बताई गई हैं। इस कंपनी का निवेश सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कई कंपनियों में था।

4.8 अरब डॉलर के चिप का रहस्य और 'हनी ट्रैप' का शक न्यू यॉर्क टाइम्स और अमेरिकी सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, इस पूरे मामले की कड़ियां कुछ इस तरह जुड़ी हैं।

जेन्सन हुआंग और एलिस हुआंग को सबसे पहले जून 2024 में ताइपे (ताइवान) के एक बार में टेक एग्जीक्यूटिव्स के साथ देखा गया था। इसके बाद मई 2025 में भी दोनों एक साथ नजर आए।

एलिस हुआंग के सिंगापुर स्थित 'मेगास्पीड' कंपनी से जुड़ने के बाद, उसकी मलेशियाई सहयोगी इकाई ने जून 2024 से फरवरी 2026 के बीच Nvidia तकनीक से लैस 4.8 अरब डॉलर (लगभग 40,000 करोड़ रुपये) के अत्याधुनिक AI उपकरण और चिप्स खरीदे।

अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों ने पाया कि मलेशियाई डेटा सेंटर में रखे गए कई Nvidia चिप्स का इस्तेमाल वहां होने के बजाय उन्हें मध्यस्थों के जरिए चीन स्मगल किए जाने की आशंका थी। अमेरिकी खुफिया निगरानी के दौरान ही एलिस और जेन्सन हुआंग के व्यक्तिगत संबंधों का पर्दाफाश हुआ।

अमेरिकी संसद की सख्ती और चीन का इनकार इस खबर के सामने आते ही अमेरिकी राजनीति और टेक उद्योग में तहलका मच गया है।

अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की खुफिया और सुरक्षा समितियों ने जेन्सन हुआंग को 18 नवंबर 2026 को बंद कमरे में सुनवाई के लिए बुलाया है। सांसद यह जानना चाहते हैं कि क्या चीनी जासूसी के जरिए अमेरिकी AI ट्रेड सीक्रेट्स और प्रतिबंधों का उल्लंघन हुआ है।

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे लगे कि Nvidia की ट्रेड सीक्रेट्स या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता हुआ है। बोर्ड अपनी स्वतंत्र जांच पूरी करेगा।

बीजिंग स्थित चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे "पूरी तरह से निराधार और चीन की छवि खराब करने वाला अमेरिकी प्रोपेगैंडा" करार दिया है।