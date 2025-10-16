अफगान नागरिक ने पाकिस्तान से पहले पीएम को मारी थी गोली, बहुत पुरानी है मुस्लिम देशों की दुश्मनी

संक्षेप: पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में हुई थी। वे मुस्लिम लीग के एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे, जब एक अफगान नागरिक ने उन्हें गोली मार दी।

आज ही के दिन 74 साल पहले, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक अफगान नागरिक ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। वो दौर था जब नया-नया जन्मा पाकिस्तान अपनी पहचान तलाश रहा था और अफगानिस्तान के साथ सीमा का विवाद पहले ही सिर चढ़कर बोल रहा था। आज, 2025 में भी वही सीमा खून से लाल हो रही है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच भीषण झड़पें हो रही हैं, जिसमें दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। फिलहाल 48 घंटे का सीजफायर हो गया है। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि पुरानी नाराजगियों का चक्रव्यूह है, जो पश्तूनों की जमीन, आतंकवाद और राजनीतिक साजिशों से जुड़ा हुआ है।

लियाकत अली खान: पाकिस्तान के 'शेर' जो बने निशाना पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ और लियाकत अली खान (1895-1951) उसके पहले प्रधानमंत्री बने। वो मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे, जिन्होंने भारत के बंटवारे में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। लियाकत एक पढ़े-लिखे वकील थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन किया था। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने देश को आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन उनका सबसे बड़ा चैलेंज था - पड़ोसी अफगानिस्तान के साथ सीमा विवाद।

अफगानिस्तान डूरंड लाइन 1893 में ब्रिटिश-अफगान समझौते से बनी 2,640 किलोमीटर लंबी सीमा है। अफगानिस्तान ने इसे कभी मान्यता नहीं दी। अफगानिस्तान का दावा था कि ये लाइन पश्तून कबीलों को जबरदस्ती बांट देती है। लियाकत के समय ये विवाद सुलग रहा था। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान ने पश्तूनिस्तान (पश्तूनों के लिए अलग देश) की मांग उठाई, जिसे पाकिस्तान ने सिरे से खारिज कर दिया। लियाकत ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी थी कि ये दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। ये नाराजगी शायद उनकी मौत का एक कारण बनी।

16 अक्टूबर 1951: इतिहास बदल गया रावलपिंडी के कंपनी बाग में एक बड़ी सार्वजनिक सभा हो रही थी। हजारों लोग जमा थे। लियाकत अली खान मंच पर देश की एकता और इस्लामिक सिद्धांतों पर भाषण दे रहे थे। तभी शाम 4 बजकर 40 मिनट पर एक युवक ने भीड़ में से निकलकर तीन फायरिंग की। पहली गोली लियाकत के कंधे में लगी, दूसरी छाती में और तीसरी पेट में। वो मंच पर गिर पड़े। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन 4:50 बजे उनकी मौत हो गई। उम्र महज 56 साल।

हत्यारा कौन था? सईद अकबर बाबर जिसे साद अकबर बाबरक के नाम से भी जाना जाता है। वह एक 30 साल का अफगान नागरिक था। वो हजारा का रहने वाला था और काबुल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा था। अफगानिस्तान से आया था, लेकिन पाकिस्तान में रह रहा था। गोली चलाते ही भीड़ ने उसे घेर लिया और पत्थरों-लाठियों से मार डाला। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि बाबरक को तुरंत पुलिस ने गोली मारकर खत्म कर दिया था। पुलिस ने उसके शव से एक डायरी बरामद की, जिसमें अफगान जिहाद का जिक्र था। लेकिन असली साजिश क्या थी? जांच में कई थ्योरी निकलीं-

लियाकत अली खान को क्यों मारा गया? कुल मिलाकर हत्या का सटीक मकसद अभी भी अज्ञात है और लियाकत अली खान की मौत की परिस्थितियों को लेकर अटकलें जारी हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि बाबरक अफगान खुफिया एजेंसी से जुड़ा था। डूरंड लाइन विवाद के चलते अफगानिस्तान पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता था। पाकिस्तान में कुछ राजनीतिक गुटों का हाथ बताया गया जो जिन्ना के बाद सत्ता की होड़ में लगे थे। लेकिन CIA की रिपोर्ट में इसे अफगानिस्तान से लिंक किया गया। बाबरक पश्तून था, और हत्या पश्तूनिस्तान आंदोलन का हिस्सा हो सकती है।

इसके अलावा, लियाकत अली खान की पश्चिमी झुकाव वाली नीति (अमेरिका के साथ गठबंधन) को सोवियत संघ का विरोध माना जाता है। 1949 में सोवियत संघ ने उन्हें मॉस्को आने का न्योता दिया था, लेकिन यह रद्द हो गया (कारण: लॉजिस्टिक समस्याएं, ब्रिटिश असंतोष और भारत का प्रभाव)। लोकप्रिय धारणा है कि सोवियत संघ ने बदला लिया, लेकिन वास्तव में न्योता पाकिस्तान के प्रयासों से आया था। कुछ दस्तावेजों में अमेरिकी साजिश का जिक्र है, जहां अमेरिका ने मुस्लिम हत्यारे को चुना ताकि अंतरराष्ट्रीय जटिलताएं न हों।

सईद अकबर कौन था? सईद अकबर एक अफगान नागरिक था जिसे ब्रिटिश काल में उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत में शरण दी गई थी। पाकिस्तानी सरकार उसे मासिक भत्ता (लगभग 450 रुपये) दे रही थी। वह अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के अधिकारियों के लिए आरक्षित कुर्सियों की पंक्ति में बैठा था, जो सुरक्षा घेरे के अंदर था। इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल कि वह वहां कैसे पहुंचा। हत्या के तुरंत बाद उसे गोली मार दी गई और शव को क्षत-विक्षत कर दिया गया। जांच में बाधाएं आईं: मुख्य जांच अधिकारी नवाबजादा ऐतजाजुद्दीन की मौत एक हवाई दुर्घटना में हो गई, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज भी नष्ट हो गए। 1958 में लाहौर हाईकोर्ट द्वारा मांगी गई फाइलें गायब बताई गईं।

लियाकत की मौत ने पाकिस्तान को हिला दिया। ख्वाजा नाजिमुद्दीन उनके बाद पीएम बने, लेकिन देश की स्थिरता डगमगा गई। अमेरिका ने इसे 'पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका' कहा। ये हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी- ये दो मुस्लिम देशों के बीच गहरी दरार का प्रतीक बनी।

पुरानी जड़ें: डूरंड लाइन से पश्तूनिस्तान तक की दुश्मनी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी नई नहीं है। 1893 में सर मोर्टिमर डूरंड ने ये सीमा खींची, जो कंधार से पेशावर तक फैली है। अफगानिस्तान कहता है- ये हमारी जमीन चुरा ली गई। पश्तून कबीले (लगभग 5 करोड़) इस सीमा के दोनों तरफ बंटे हैं। 1947 में पाकिस्तान बनने पर अफगानिस्तान ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र में विरोध किया। लियाकत के समय ये विवाद चरम पर था।

1950 के दशक में अफगानिस्तान ने सोवियत मदद से पश्तून विद्रोह भड़काने की कोशिश की। 1960-70 में सीमा पर झड़पें हुईं। 1979 में सोवियत आक्रमण के बाद पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन को शरण दी, लेकिन बदले में तालिबान का उदय हुआ। 2001 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, लेकिन TTP (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) जैसे ग्रुप्स ने पाकिस्तान को निशाना बनाया। अफगानिस्तान इन्हें शरण देता रहा, जिससे तनाव बढ़ा। ये दुश्मनी मुस्लिम देशों के बीच शर्मनाक है। दोनों इस्लाम के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन असल में ये जमीन, संसाधन और सत्ता की भूख है।

2025 की आग: सीमा पर नई जंग, पुरानी नफरतें अब बात 2025 की। तालिबान की सत्ता (2021 से) के बाद अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन पर बाड़ लगाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने बॉर्डर फेंसिंग शुरू की, जिससे पश्तून नाराज हो गए। TTP को अफगानिस्तान में पनाह मिली, और उन्होंने पाकिस्तान में हमले बढ़ा दिए। नतीजा? 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका पर एयरस्ट्राइक्स किए। मकसद- TTP कैंप्स को तबाह करना।