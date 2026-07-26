होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगों से टकराया तेल टैंकर, हुआ भीषण धमाका
होर्मुज स्ट्रेट में रविवार को भीषण धमाका हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेल टैंकर एक नेवल माइन से टकरा गया। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने इस बारे में जानकारी दी।
होर्मुज स्ट्रेट में रविवार को भीषण धमाका हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेल टैंकर एक नेवल माइन से टकरा गया। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने इस बारे में जानकारी दी। समाचार एजेंसी के मुताबिक, यह टैंकर रणनीतिक जल मार्ग में ईरान द्वारा तय रास्ता छोड़ने के बाद खदान से टकराया। इस घटना को लेकर अभी तक ईरानी अधिकारियों की ओर से तुरंत कोई आधिकारिक बयान नहीं आया।
होर्मुज में काफी तनाव
बता दें कि होर्मुज में टैंकर जहाजों की आवाजाही को लेकर काफी ज्यादा तनाव है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से झगड़ा बढ़ने लगा है। इस बीच लगातार टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को कहाकि उसने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक और मालवाहक पोत पर गोलीबारी की।
तनाव की स्थिति क्या
इस बीच ईरान ने रविवार को कहाकि पिछली दो रातों से अमेरिकी हमले रुकने के बाद ईरानी सेना ने भी अपनी कार्रवाई रोक दी है। ईरानी सेना के प्रवक्ता आमिर अकरमिनिया ने कहाकि अमेरिकियों ने पिछले दो रातों से अपने हमले बंद कर दिये हैं। चूंकि हमारी रणनीति पूरी तरह जवाबी कार्रवाई पर आधारित रही है, इसलिए हमने भी अपनी जवाबी सैन्य कार्रवाई रोक दी है। उन्होंने कहाकि अमेरिकी अधिकारियों के बीच रणनीति को लेकर स्पष्टता का अभाव दिखायी देता है। उनका कहना था कि यह स्थिति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) की गतिविधियों से भी स्पष्ट होती है।
अमेरिका ने हमले किए तो खैर नहीं
अकरमिनिया ने कहाकि अमेरिका की रणनीति उसके अपने अधिकारियों के लिए भी स्पष्ट नहीं है। यह अमेरिकी अधिकारियों, विशेष रूप से राष्ट्रपति के बयानों और अमेरिकी सेंट्रल कमांड की गतिविधियों से स्पष्ट होता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने फिर से हमले शुरू किए तो संघर्ष का दायरा और बढ़ जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यह संघर्ष पहले ही बाब-अल-मंदेब तक फैल चुका है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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