बंदर के शरीर पर ओबामा का चेहरा, बवाल के बाद ट्रंप को डिलीट करनी पड़ी सोशल मीडिया पोस्ट

बंदर के शरीर पर ओबामा का चेहरा, बवाल के बाद ट्रंप को डिलीट करनी पड़ी सोशल मीडिया पोस्ट

संक्षेप:

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें चिंपैंजी के शरीर पर बराक ओबमा और मिशेल ओबामा के चेहरे लगाए गए थे। इस पोस्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया है। 

Feb 07, 2026 11:35 am IST
पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पत्नी मिशेल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दी है। हालांकि वह इसके लिए माफी मांगने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'मैंने कोई गलती नहीं की है।' राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल चुनावी षड्यंत्र सिद्धांतों के बारे में एक वीडियो साझा करने के लिए किया था, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा को चिम्पैंजी के रूप में दिखाया गया था।

जानकारी के मुताबिक उनकी इस पोस्ट को लेकर उनकी अपनी पार्टी रिपब्लिकन में ही विरोध होने लगा था। इसके अलावा डेमोक्रेट्स और सिविल राइट्स से जुड़े संगठन भी इसके विरोध मेंखड़े हो गए थे। यहां तक कि वाइट हाउस के कर्मचारियों ने भी इस पोस्ट पर आपत्ति जताई थी। ट्रंप के गुरुवार रात के पोस्ट पर देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के प्रति उनके रवैये को लेकर तुरंत ही तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।

2020 के चुनाव को लेकर दावे कर रहे हैं ट्रंप

यह घटनाक्रम सोशल मीडिया पर जारी उन तमाम गतिविधियों का हिस्सा है, जिन्होंने ट्रंप के इस झूठे दावे को हवा दी कि 2020 की चुनावी जीत उनसे चुरा ली गई थी, जबकि देश भर की अदालतों और ट्रंप के पहले कार्यकाल के अटॉर्नी जनरल को चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं मिला था।

ट्रंप द्वारा रात भर 'ट्रुथ सोशल' पर साझा की गई दर्जनों पोस्ट में से एक, 62 सेकंड की इस क्लिप का लगभग पूरा हिस्सा एक रूढ़िवादी वीडियो से लिया गया प्रतीत होता है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान चुनावी राज्यों में 'वोटिंग मशीन' में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी।

वीडियो क्लिप में दो चिम्पैंजी का एक छोटा सा दृश्य था, जिन पर ओबामा दंपति के मुस्कुराते हुए चेहरे चिपका दिए गए थे। ये दृश्य एक लंबे वीडियो से लिए गए हैं, जिसे पहले एक प्रभावशाली रूढ़िवादी 'मीम' निर्माता ने प्रसारित किया था। इसमें ट्रंप को ''जंगल का राजा'' दिखाया गया और जो बाइडन सहित कई डेमोक्रेटिक नेताओं को जानवरों के रूप में चित्रित किया गया है। बाइडन को केला खाते हुए चिम्पैंजी के रूप में दर्शाया गया था।

लेविट ने कहा, ''यह इंटरनेट पर वायरल एक मीम वीडियो का अंश है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप को जंगल का राजा और डेमोक्रेट्स को 'लायन किंग' के किरदार के रूप में दिखाया गया है।'' लेविट ने संदेश में 'डिज्नी' की 1994 की फिल्म का जिक्र किया। कृपया इस झूठे आक्रोश को रोकें और आज किसी ऐसी चीज पर रिपोर्ट करें जो वास्तव में अमेरिकी जनता के लिए मायने रखती हो।

ट्रंप ने अपने पोस्ट में, वीडियो पर कोई टिप्पणी नहीं की था। राष्ट्रपति ट्रंप की सोशल मीडिया पर लगातार आलोचना करने वाले समूह 'रिपब्लिकन्स अगेंस्ट ट्रंप' ने इस पोस्ट और इसकी ''नस्लवादी तस्वीर'' की कड़ी आलोचना की। ट्रंप और व्हाइट हाउस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट अक्सर मीम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार किए गए वीडियो को रीपोस्ट करते हैं। जैसा कि लेविट ने शुक्रवार को किया, ट्रंप के सहयोगी आमतौर पर आलोचनाओं को खारिज कर देते हैं और इन तस्वीरों को हास्यपूर्ण बताते हैं। ट्रंप ने पूर्व में भी ओबामा परिवार की व्यक्तिगत रूप से कड़ी आलोचना की है तथा उनके बारे में भड़काऊ और कभी-कभी नस्लवादी टिप्पणियां कीं।

