Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Obama blasts Trump over ballroom AI video and family crypto profits
हर दिन हैलोवीन, छल-कपट और..; ट्रंप के 'क्रिप्टो' पर ओबामा का प्रहार, बोले- कल्पना से ज्यादा बुरा

हर दिन हैलोवीन, छल-कपट और..; ट्रंप के 'क्रिप्टो' पर ओबामा का प्रहार, बोले- कल्पना से ज्यादा बुरा

संक्षेप: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप के शासन में हर दिन हेलोवीन जैसा लगता है, लेकिन इसमें सिर्फ छल-कपट है और कोई सच्चा तोहफा नहीं।

Sun, 2 Nov 2025 07:09 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप के शासन में हर दिन हेलोवीन जैसा लगता है, लेकिन इसमें सिर्फ छल-कपट है और कोई सच्चा तोहफा नहीं। यह टिप्पणी शनिवार को वर्जीनिया में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एबिगेल स्पैनबर्गर के गवर्नर चुनाव अभियान के समर्थन में दिए गए भाषण के दौरान कही गई। ट्रंप सरकार की नीतियों और फैसलों से निराशा जताते हुए ओबामा ने नॉरफोक में आयोजित रैली में उपस्थित जनसमूह से कहा कि हमने इनमें से कई चीजें आने वाली देख ली थीं। मैं स्वीकार करता हूं कि यह मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा बुरा है। लेकिन मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ट्रंप परिवार द्वारा क्रिप्टोकरेंसी सौदों से मुनाफा कमाने के विभिन्न तरीकों का जिक्र करते हुए ओबामा ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने अपने अरबपति दोस्तों और वित्तीय लॉबी को हमेशा तरजीह दी है। उन्होंने आगे कहा कि क्या अर्थव्यवस्था आपकी भलाई के लिए काम कर रही है? क्योंकि यह तो निश्चित रूप से ट्रंप और उनके परिवार के लिए फायदेमंद साबित हुई है। ओबामा के मुताबिक, राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप के क्रिप्टो व्यवसाय और अन्य प्रोजेक्ट्स ने सैकड़ों मिलियन डॉलर का कारोबार किया है, जिसमें विदेशी निवेशकों और धनाढ्य व्यक्तियों की हिस्सेदारी शामिल है, जो राष्ट्रपति की नजरों में बने रहना चाहते हैं।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप परिवार ने कथित रूप से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नामक क्रिप्टो वेंचर के जरिए करोड़ों डॉलर कमाए हैं, जिसमें से अधिकांश हिस्सा एक प्रमुख कंपनी के माध्यम से उनके पास है।

इसके अलावा, ओबामा ने ट्रंप की वाइट हाउस में लग्जरी सुविधाओं पर खर्च की आलोचना की, जैसे रोज गार्डन को पक्का कराना और 300 मिलियन डॉलर खर्च कर भव्य बॉलरूम बनवाना, जो उनके पाम बीच स्थित मार-ए-लागो क्लब की तर्ज पर है। डेमोक्रेट नेता ने कटाक्ष भरे लहजे में कहा कि ट्रंप ओवल ऑफिस को सोने से सजाने, महंगे बॉलरूम पर फिजूलखर्ची करने और रोज गार्डन को कीचड़ से बचाने जैसी 'महत्वपूर्ण' योजनाओं में व्यस्त हैं।

पूर्व राष्ट्रपति ने ट्रंप द्वारा ट्रुथ सोशल पर शेयर किए जाने वाले एआई वीडियो की निंदा की। उदाहरण के तौर पर, एक वीडियो में ट्रंप को मुकुट पहने 'किंग ट्रंप' नामक फाइटर जेट उड़ाते और 'नो किंग्स' प्रदर्शनकारियों पर भूरा तरल छिड़कते दिखाया गया है। ओबामा का कहना है कि ये एआई वीडियो ट्रंप प्रशासन का मतदाताओं का ध्यान भटकाने का सुनियोजित प्रयास हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।