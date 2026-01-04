Hindustan Hindi News
वेनेजुएला हमले के बाद सुबह साढ़े चार बजे NYT के पत्रकार ने ट्रंप को मिलाया फोन, 3 बार रिंग गई और...

वेनेजुएला हमले के बाद सुबह साढ़े चार बजे NYT के पत्रकार ने ट्रंप को मिलाया फोन, 3 बार रिंग गई और...

संक्षेप:

वेनेजुएला पर हमले का आधिकारिक कन्फर्मेंशन सुबह 4.21 मिनट पर आया, जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। NYT के पत्रकार ने कहा कि मैंने सीधे ट्रंप को फोन लगा दिया और उन्होंने उठाया भी। हालांकि, मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि राष्ट्रपति रेग्युलर फोन उठाते रहे हैं।

Jan 04, 2026 07:18 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
अमेरिका ने वेनेजुएला पर देर रात हमला करके उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में लेकर दुनियाभर को सन्न कर दिया। मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका लाया गया है, जहां पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। अभी दोनों जेल में बंद हैं। अमेरिकी सेना जब इस हमले को देर रात अंजाम दे रही थी, तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टीवी पर लाइव देख रहे थे। घटना के बाद तड़के सुबह लगभग साढ़े चार बजे न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) के एक पत्रकार ने उन्हें फोन लगा दिया। पत्रकार ने 50 सेकंड की बातचीत में ट्रंप से चार सवाल पूछे।

डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार सुबह 4.21 मिनट पर सोशल मीडिया पर घोषणा की कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है और अब देश के बाहर ले जाए जा चुके हैं। ट्रंप के इस पोस्ट के दस मिनट बाद एनवाईटी के पत्रकार टायलर पेजर ने ट्रंप को फोन लगाया। तीन रिंग बजने के बाद ट्रंप ने फोन उठाया और दोनों के बीच 50 सेकंड तक बातचीत हुई।

पत्रकार टायलर पेज फ्लोरिडा के रेजिडेंस इन बाय मैरियट वेस्ट पाम बीच डाउनटाउन में थे। उनकी नींद रात में एक बजे खुली, जब उनके सहकर्मी जोकि वेनेजुएला में थे, उन्होंने पत्रकारों और संपादकों के एक ग्रुप में मैसेज भेजा कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास में बमबारी हुई है। इसके बाद, एनवाईटी के पत्रकार समेत पूरी टीम एक्टिव हो गई। आधे घंटे के अंतराल में लगभग सात जगहों पर धमके की आवाजें सुनी गई। ज्यादातर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया।

'रेग्युलर फोन उठाते हैं ट्रंप, हैरानी नहीं हुई'

एनवाईटी के पत्रकार वेनेजुएला पर ट्रंप प्रशासन के दबाव के मामले को लगभग एक साल से कवर कर रहे थे। इसके बारे में कई रिपोर्ट्स की थीं। पत्रकार ने कहा, ''जब धमाकों की जानकारी मिली तो सबसे पहले मुझे लगा कि इसमें अमेरिका शामिल होगा।'' आधिकारिक कन्फर्मेंशन सुबह 4.21 मिनट पर आया, जब ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी जानकारी दी। पत्रकार ने कहा, ''मैंने सीधे ट्रंप को फोन लगा दिया और उन्होंने उठाया भी। हालांकि, मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि राष्ट्रपति रेग्युलर फोन उठाते रहे हैं।''

ट्रंप ने पत्रकार से कहा हैलो

ट्रंप ने पत्रकार से हैलो कहा। इसके बाद पत्रकार ने बताया कि वह न्यूयॉर्क टाइम्स से बोल रहे हैं और ऑपरेशन के बारे में कुछ सवाल हैं। पत्रकार ने दावा किया कि उन्होंने वॉशिंगटन ब्यूरो चीफ से बात करने के बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप को फोन मिलाया था। उन्होंने आगे कहा, ''यह पहली बार था, जब मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को उनके फोन पर कॉल किया। हमारी छोटी सी ही बातचीत हुई और ट्रंप ने इस बात की भी शिकायत नहीं की कि मैंने उन्हें फोन किया।'' पत्रकार ने कहा कि ट्रंप ने उनके सवालों का सही तरीके से जवाब तो नहीं दिया, लेकिन कहा कि कुछ घंटों बाद वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसे वह देखें।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

