वेनेजुएला हमले के बाद सुबह साढ़े चार बजे NYT के पत्रकार ने ट्रंप को मिलाया फोन, 3 बार रिंग गई और...

संक्षेप: वेनेजुएला पर हमले का आधिकारिक कन्फर्मेंशन सुबह 4.21 मिनट पर आया, जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। NYT के पत्रकार ने कहा कि मैंने सीधे ट्रंप को फोन लगा दिया और उन्होंने उठाया भी। हालांकि, मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि राष्ट्रपति रेग्युलर फोन उठाते रहे हैं।

अमेरिका ने वेनेजुएला पर देर रात हमला करके उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में लेकर दुनियाभर को सन्न कर दिया। मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका लाया गया है, जहां पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। अभी दोनों जेल में बंद हैं। अमेरिकी सेना जब इस हमले को देर रात अंजाम दे रही थी, तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टीवी पर लाइव देख रहे थे। घटना के बाद तड़के सुबह लगभग साढ़े चार बजे न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) के एक पत्रकार ने उन्हें फोन लगा दिया। पत्रकार ने 50 सेकंड की बातचीत में ट्रंप से चार सवाल पूछे।

डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार सुबह 4.21 मिनट पर सोशल मीडिया पर घोषणा की कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है और अब देश के बाहर ले जाए जा चुके हैं। ट्रंप के इस पोस्ट के दस मिनट बाद एनवाईटी के पत्रकार टायलर पेजर ने ट्रंप को फोन लगाया। तीन रिंग बजने के बाद ट्रंप ने फोन उठाया और दोनों के बीच 50 सेकंड तक बातचीत हुई।

पत्रकार टायलर पेज फ्लोरिडा के रेजिडेंस इन बाय मैरियट वेस्ट पाम बीच डाउनटाउन में थे। उनकी नींद रात में एक बजे खुली, जब उनके सहकर्मी जोकि वेनेजुएला में थे, उन्होंने पत्रकारों और संपादकों के एक ग्रुप में मैसेज भेजा कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास में बमबारी हुई है। इसके बाद, एनवाईटी के पत्रकार समेत पूरी टीम एक्टिव हो गई। आधे घंटे के अंतराल में लगभग सात जगहों पर धमके की आवाजें सुनी गई। ज्यादातर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया।

'रेग्युलर फोन उठाते हैं ट्रंप, हैरानी नहीं हुई' एनवाईटी के पत्रकार वेनेजुएला पर ट्रंप प्रशासन के दबाव के मामले को लगभग एक साल से कवर कर रहे थे। इसके बारे में कई रिपोर्ट्स की थीं। पत्रकार ने कहा, ''जब धमाकों की जानकारी मिली तो सबसे पहले मुझे लगा कि इसमें अमेरिका शामिल होगा।'' आधिकारिक कन्फर्मेंशन सुबह 4.21 मिनट पर आया, जब ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी जानकारी दी। पत्रकार ने कहा, ''मैंने सीधे ट्रंप को फोन लगा दिया और उन्होंने उठाया भी। हालांकि, मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि राष्ट्रपति रेग्युलर फोन उठाते रहे हैं।''