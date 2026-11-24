इससे पहले एनवीडिया के निदेशक मंडल ने सोमवार को हुआंग को फिर से कंपनी का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि हुआंग की वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। इन सब में ट्रंप का रोल समझिये।

पहले चीनी जासूस और फिर कंपनी की ही एक कर्मचारी से अफेयर की खबर सामने आने के बाद भी जेन्सेन हुआंग दोबारा Nvidia के CEO बना दिए गए हैं। सोमवार को कंपनी ने एक बार फिर उन्हें इस पद पर लौटने की मंजूरी दे दी। इसके बाद दफ्तर में उनका गर्मजोशी से स्वागत भी हुआ। वापसी हो भी क्यों न। जब देश का राष्ट्रपति खुद ऐसा ही चेहरा हो। जी हां, हुआंग को इस पद पर दोबारा लाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद ट्रंप हैं। यह बात ट्रंप ने खुद सामने आकर कही है। लेकिन जेन्सन हुआंग से ट्रंप को इतना प्यार क्यों है? इसके पीछे है 139 करोड़ का खेल।

इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि Nvidia के सह-संस्थापक हुआंग की कंपनी के सीईओ के पद पर वापसी में उनका अहम योगदान रहा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ने कंपनी को भरोसा दिलाया था कि हुआंग की वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

हुआंग से भी की थी बात ट्रंप ने इससे पहले खुद हुआंग से भी बातचीत की थी। CNBC के साथ बातचीत में बताया कि उन्होंने रविवार को हुआंग से बात की। इस दौरान हुआंग ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह पद से हटने से पहले की तुलना में अधिक मेहनत करेंगे। ट्रंप ने कहा, ''मेरा मानना है कि इस फैसले में मेरे हस्तक्षेप की बहुत अहम भूमिका रही।'' उन्होंने यह भी कहा कि एनवीडिया के निदेशक मंडल ने वही फैसला किया, जो अमेरिकी सरकार चाहती थी।

क्या ट्रंप ने खुद मिलाया फोन? ट्रंप ने बातचीत के दौरान माना कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में उनका प्रतिनिधि मौजूद था। हालांकि उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि क्या उन्होंने निदेशक मंडल की बैठक में फोन किया था। बाद में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी कंपनी के फैसले को सही बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश ने उन्हें बताया है कि सरकार के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो कि हुआंग ने कोई गैरकानूनी काम किया है। हालांकि ट्रंप ने एनवीडिया से नियमों के खिलाफ उल्लंघन की जांच जारी रखने को कहा है।

हुआंग की वापसी से गजब के उछले शेयर्स हुआंग की सीईओ पद पर वापसी की खबर आने के बाद एनवीडिया का शेयर 33 प्रतिशत तक उछल गया। इससे पहले जेन्सन हुआंग पर लगे आरोपों और उनके खुद अफेयर की पुष्टि करने के बाद पिछले सप्ताह यह शेयर लगभग 23 प्रतिशत गिर गया था। हुआंग इसके बाद कंपनी के CEO के पद से हट गए थे।

ट्रंप को हो गया भारी भरकम मुनाफा अब हुआंग की वापसी में ट्रंप का क्या फायदा? इसका जवाब फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के शेयर में आई जबरदस्त तेजी से अमेरिकी राष्ट्रपति की एनवीडिया में हिस्सेदारी का मूल्य तेजी से बढ़ा होगा। हालांकि, ट्रंप की कंपनी में हिस्सेदारी की सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन यह तय है कि ट्रंप को बहुत अधिक मुनाफा हुआ।