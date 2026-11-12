चीनी जासूस संग अफेयर्स विवादों के बीच जेन्सन हुआंग का इस्तीफा, कोलेट क्रेस्स एनवीडिया की अंतरिम CEO
Nvidia CEO Jensen Huang Resignation: चीनी जासूसी संग लव अफेयर्स के विवादों के बीच जेन्सन हुआंग ने एनविडिया के प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड मेंबर के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है।
Nvidia CEO Jensen Huang Resign: चीनी जासूस के साथ लव अफेयर्स के विवादों के बीच जेन्सन हुआंग ने एनविडिया के प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड मेंबर के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह कोलेट क्रेस्स को अंतरिम CEO बनाया गया है। क्रेस्स फिलहाल एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पद पर तैनात थीं। एक कथित चीनी जासूस के साथ संबंधों के सामने आने के बाद, हुआंग पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया था। बुधवार देर रात, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि हुआंग का एनवीडिया की ही एक कर्मचारी के साथ भी अफेयर था, जो सीधे उनके अंडर काम करती थी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, एनवीडिया के शेयरों में गुरुवार को प्री-मार्केट ट्रेडिंग के दौरान 10% की भारी गिरावट आई।
इससे पहले, एनवीडिया का बोर्ड हुआंग के भविष्य पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहा था। यह बैठक तब हुई जब पता चला कि हुआंग का 'मेगास्पीड' की एक पूर्व एग्जीक्यूटिव के साथ अफेयर था, जिस पर चीनी सरकार की एजेंट होने का संदेह है। 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने बुधवार को रिपोर्ट दी थी कि हुआंग का एनवीडिया की ही एक एग्जीक्यूटिव के साथ भी अफेयर था, जो उनके अंडर काम करती थी।
विवाद को शांत करने की कोशिश
गुरुवार सुबह तक इन चर्चाओं के किसी नतीजे के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई थी लेकिन अब हुआंग ने सभी पदों से इस्तीफा देकर विवाद को शांत करने की कोशिश की है। इस विवाद के सामने आने के बाद अपने पहले बयान में, सिंगापुर स्थित 'मेगास्पीड इंटरनेशनल' ने गुरुवार को कहा कि वह अमेरिकी निर्यात नियंत्रण कानूनों (U.S. export control laws) का पालन करने की अपनी जिम्मेदारी को "बेहद गंभीरता" से लेती है। हालांकि, 'मेगास्पीड' की पूर्व एग्जीक्यूटिव के साथ हुआंग के अफेयर के बारे में अभी बहुत जानकारी स्पष्ट नहीं हो सकी है।
अफेयर के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं
कंपनी के चेयरमैन और CEO, टैन योंग पोंग (जिन्हें जेम्स टैन के नाम से भी जाना जाता है) के हस्ताक्षर वाले बयान में कहा गया, "मेगास्पीड अमेरिकी सरकार के साथ रचनात्मक और पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।" वहीं, एनवीडिया ने कहा है कि उसके पास "यह मानने का कोई कारण नहीं है" कि राष्ट्रीय सुरक्षा या कंपनी के गोपनीय रहस्यों से कोई समझौता हुआ है, लेकिन उनकी अपनी जांच में सभी उपलब्ध जानकारियों की समीक्षा की जाएगी। एनवीडिया ने कहा है कि उस महिला के साथ हुआंग के अफेयर के बारे में भी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है।
FBI भी मामले की जांच कर रही
'न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, वह महिला एलिस हुआंग (जिन्हें हुआंग ले के नाम से भी जाना जाता है) हैं, जो 'मेगास्पीड' में एक शीर्ष एग्जीक्यूटिव थीं। कंपनी अपनी वेबसाइट पर एनवीडिया के साथ अपनी साझेदारी का विशेष रूप से जिक्र करती है। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। पिछले महीने, 'टाइम्स' ने रिपोर्ट दी थी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि एनवीडिया (Nvidia) के CEO जेन्सन हुआंग के एलिस हुआंग के साथ करीबी संबंध थे और यह भी पता चला कि वह सीधे बीजिंग को जानकारी दे रही थीं। रविवार को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि FBI इस मामले की जांच कर रही है।
कंप्यूटर चिप्स अवैध रूप से चीन भेजने के आरोप
पिछले साल मेगास्पीड (Megaspeed) पर यह आरोप लगा था कि वह अवैध रूप से एनवीडिया की एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स चीन भेज रही है, लेकिन दिसंबर में कंपनी ने कहा कि ऐसे निर्यात का "कोई सबूत" नहीं है। सिंगापुर ने भी कहा है कि वह इन आरोपों की जांच कर रहा है। इस बीच, चीन ने इस बात से इनकार किया है कि उसने हुआंग को फंसाने की कोई कोशिश की है। हुआंग दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक के प्रमुख हैं। एनवीडिया AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) को चलाने वाली चिप्स बनाने में सबसे आगे है, और हुआंग ने वाशिंगटन से आग्रह किया है कि चीन को एनवीडिया चिप्स बेचने पर लगी पाबंदियों को ढीला किया जाए। जनवरी में, उन्हें ट्रम्प से चीन को अपनी H200 चिप्स बेचने की मंजूरी मिल गई।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।