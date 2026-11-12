चीनी जासूस संग अफेयर्स विवादों के बीच जेन्सन हुआंग का इस्तीफा, कोलेट क्रेस्स एनवीडिया की अंतरिम CEO

Nvidia CEO Jensen Huang Resignation: चीनी जासूसी संग लव अफेयर्स के विवादों के बीच जेन्सन हुआंग ने एनविडिया के प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड मेंबर के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है।

Nvidia CEO Jensen Huang Resign: चीनी जासूस के साथ लव अफेयर्स के विवादों के बीच जेन्सन हुआंग ने एनविडिया के प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड मेंबर के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह कोलेट क्रेस्स को अंतरिम CEO बनाया गया है। क्रेस्स फिलहाल एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पद पर तैनात थीं। एक कथित चीनी जासूस के साथ संबंधों के सामने आने के बाद, हुआंग पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया था। बुधवार देर रात, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि हुआंग का एनवीडिया की ही एक कर्मचारी के साथ भी अफेयर था, जो सीधे उनके अंडर काम करती थी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, एनवीडिया के शेयरों में गुरुवार को प्री-मार्केट ट्रेडिंग के दौरान 10% की भारी गिरावट आई।

इससे पहले, एनवीडिया का बोर्ड हुआंग के भविष्य पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहा था। यह बैठक तब हुई जब पता चला कि हुआंग का 'मेगास्पीड' की एक पूर्व एग्जीक्यूटिव के साथ अफेयर था, जिस पर चीनी सरकार की एजेंट होने का संदेह है। 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने बुधवार को रिपोर्ट दी थी कि हुआंग का एनवीडिया की ही एक एग्जीक्यूटिव के साथ भी अफेयर था, जो उनके अंडर काम करती थी।

विवाद को शांत करने की कोशिश गुरुवार सुबह तक इन चर्चाओं के किसी नतीजे के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई थी लेकिन अब हुआंग ने सभी पदों से इस्तीफा देकर विवाद को शांत करने की कोशिश की है। इस विवाद के सामने आने के बाद अपने पहले बयान में, सिंगापुर स्थित 'मेगास्पीड इंटरनेशनल' ने गुरुवार को कहा कि वह अमेरिकी निर्यात नियंत्रण कानूनों (U.S. export control laws) का पालन करने की अपनी जिम्मेदारी को "बेहद गंभीरता" से लेती है। हालांकि, 'मेगास्पीड' की पूर्व एग्जीक्यूटिव के साथ हुआंग के अफेयर के बारे में अभी बहुत जानकारी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

अफेयर के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं कंपनी के चेयरमैन और CEO, टैन योंग पोंग (जिन्हें जेम्स टैन के नाम से भी जाना जाता है) के हस्ताक्षर वाले बयान में कहा गया, "मेगास्पीड अमेरिकी सरकार के साथ रचनात्मक और पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।" वहीं, एनवीडिया ने कहा है कि उसके पास "यह मानने का कोई कारण नहीं है" कि राष्ट्रीय सुरक्षा या कंपनी के गोपनीय रहस्यों से कोई समझौता हुआ है, लेकिन उनकी अपनी जांच में सभी उपलब्ध जानकारियों की समीक्षा की जाएगी। एनवीडिया ने कहा है कि उस महिला के साथ हुआंग के अफेयर के बारे में भी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है।

FBI भी मामले की जांच कर रही 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, वह महिला एलिस हुआंग (जिन्हें हुआंग ले के नाम से भी जाना जाता है) हैं, जो 'मेगास्पीड' में एक शीर्ष एग्जीक्यूटिव थीं। कंपनी अपनी वेबसाइट पर एनवीडिया के साथ अपनी साझेदारी का विशेष रूप से जिक्र करती है। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। पिछले महीने, 'टाइम्स' ने रिपोर्ट दी थी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि एनवीडिया (Nvidia) के CEO जेन्सन हुआंग के एलिस हुआंग के साथ करीबी संबंध थे और यह भी पता चला कि वह सीधे बीजिंग को जानकारी दे रही थीं। रविवार को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि FBI इस मामले की जांच कर रही है।