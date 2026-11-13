जिस हनी ट्रैप का शिकार हुए हुआंग, चीन की मशहूर आर्मी बुक में जिक्र; क्या हैं 36 युद्ध रणनीतियां

एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग को विवाहेतर संबंधों से जुड़े विवाद के बाद इस्तीफा देना पड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम ने जासूसी की एक सदियों पुरानी रणनीति ‘हनी ट्रैप’ यानी प्रेमजाल के जरिये किसी को फंसाकर उससे गोपनीय सूचनाएं हासिल करने के हथकंडे की ओर भी दुनिया का ध्यान खींचा है।

एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग को विवाहेतर संबंधों से जुड़े विवाद के बाद इस्तीफा देना पड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम ने जासूसी की एक सदियों पुरानी रणनीति ‘हनी ट्रैप’ यानी प्रेमजाल के जरिये किसी को फंसाकर उससे गोपनीय सूचनाएं हासिल करने के हथकंडे की ओर भी दुनिया का ध्यान खींचा है। इस ट्रिप का जिक्र चीन की मशहूर आर्मी बुक में भी है। यह बुक है, ‘मेइरन जी’ चीन की प्रसिद्ध सैन्य पुस्तक ‘थर्टी-सिक्स स्ट्रैटेजम्स’ (36 युद्ध रणनीतियां) में शामिल है। इस ग्रंथ की उत्पत्ति को लेकर निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसकी रणनीतियां 475 से 221 ईसा पूर्व के युद्धरत राष्ट्रों के दौर के मौखिक और लिखित ऐतिहासिक वृत्तांतों से विकसित हुईं। इस पुस्तक की 31वीं रणनीति के अनुसार, निजी संबंधों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को अपने जाल में फंसाने के लिए किया जा सकता है। इसमें शत्रु की व्यक्तिगत इच्छाओं और भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाकर उसकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करने और उसके नेतृत्व को कमजोर करने की सलाह दी गई है।

दो हजार साल पुरानी कहानी ‘थर्टी-सिक्स स्ट्रैटेजम्स’ केवल युद्ध लड़ने की रणनीतियों का संग्रह नहीं है, बल्कि अतीत के अनुभवों से निकले राजनीतिक और सैन्य सबक भी प्रस्तुत करता है। चीन में इस रणनीति से जुड़ी सबसे चर्चित कहानियों में से एक दो हजार साल से भी पुरानी है। यह चीन के इतिहास के वसंत और शरद काल से संबंधित है। पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिणी चीन के यूए प्रांत के राजा गोउजियान को उसके उत्तरी पड़ोसी वू प्रांत के राजा फुचाई ने पराजित कर दिया था। उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि, गोउजियान ने गुप्त रूप से अपनी शक्ति दोबारा जुटानी शुरू कर दी और बदला लेने की तैयारी करने लगा।

दो महिलाओं के इस्तेमाल का जिक्र प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ ‘वू यूए चुन चिउ’ के अनुसार, यूए प्रांत ने दो सुंदर महिलाओं शी शी और झेंग दान को राजा फुचाई के पास भेजा। उम्मीद थी कि वह उनके आकर्षण में उलझकर सुख-विलास में डूब जाएगा और राजकाज की जिम्मेदारियों की अनदेखी करने लगेगा। कहा जाता है कि यह योजना सफल रही। दोनों महिलाओं के आकर्षण में फुचाई इस कदर उलझा कि उसने धीरे-धीरे यूए प्रांत से मिलने वाले खतरे को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इस बीच गोउजियान ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा ली और 473 ईसा पूर्व में यूए ने वू को पराजित कर दिया।

हालांकि, वू राज्य के पतन में शी शी की वास्तविक भूमिका को लेकर इतिहासकारों के बीच स्पष्टता नहीं है। वू की हार के पीछे राजनीतिक गलतियों के साथ-साथ यूए की सैन्य शक्ति का दोबारा मजबूत होना भी अहम कारण था। फिर भी, यह कहानी चीनी राजनीतिक रणनीति के एक महत्वपूर्ण विचार को रेखांकित करती है- किसी विरोधी की व्यक्तिगत कमजोरियों का फायदा उठाना कई बार उससे सीधे मुकाबला करने से ज्यादा कारगर साबित हो सकता है।

एक मशहूर उपन्यास में भी जिक्र इसी तरह की रणनीति चीन के 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध उपन्यास ‘रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स’ में भी देखने को मिलती है। इसे चीनी साहित्य की कालजयी रचनाओं में गिना जाता है। इस उपन्यास में डोंग झुओ नामक एक शक्तिशाली सेनानायक का उल्लेख है, जिसका पूर्वी हान राजवंश के अंतिम दौर में शाही दरबार पर नियंत्रण था। उसे रास्ते से हटाने के लिए हान राजवंश के प्रति निष्ठावान दरबार के एक वरिष्ठ अधिकारी वांग युन ने एक चाल चली। उसने डोंग झुओ के सैन्य कमांडर से दियाओचान नाम की एक खूबसूरत युवती से उसका विवाह कराने का वादा किया।

इसके बाद उसने उसी युवती को डोंग झुओ के सामने भी विवाह के प्रस्ताव के साथ पेश कर दिया। इससे दोनों के बीच ईर्ष्या और अविश्वास पैदा हो गया। अंततः वांग युन ने डोंग झुओ के अधीनस्थ को उसके खिलाफ भड़काने में सफलता हासिल की और उसने डोंग झुओ की हत्या कर दी। इसके बाद वांग युन ने कुछ समय के लिए हान सम्राट की ओर से शाही दरबार की सत्ता संभाली।

आज भी खूब होता है इस्तेमाल आधुनिक खुफिया अभियानों में किसी व्यक्ति से प्रेम या यौन संबंध स्थापित कर उसके करीब पहुंचने, गोपनीय जानकारियां हासिल करने या उस पर प्रभाव जमाने की रणनीति को ‘हनी ट्रैप’ कहा जाता है। यह तरीका केवल चीन तक सीमित नहीं रहा है। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों और सोवियत संघ की खुफिया एजेंसियों ने भी जासूसी के लिए अंतरंग संबंधों का व्यापक इस्तेमाल किया था।

आधुनिक चीन से जुड़े ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं, जिनका दस्तावेजी रिकॉर्ड मौजूद है। ऐसा ही एक मामला फ्रांस के राजनयिक बर्नार्ड बोरसिकोट और चीन के ओपेरा कलाकार शी पेई पु का है। दोनों की मुलाकात 1964 में बीजिंग में हुई थी और उनके बीच लंबे समय तक अंतरंग संबंध बने रहे। इस दौरान बोरसिकोट फ्रांस के राजनयिक दस्तावेज चीन को मुहैया कराते रहे। 1980 के दशक में फ्रांस में जासूसी का यह मामला उजागर हुआ और दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया।