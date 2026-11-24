Nvidia CEO जेन्सन हुआंग को लेकर नया खुलासा हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कंपनी के बोर्ड के सामने दो और कथित अफेयर की जानकारी दी। अब उनके कम से कम चार रिश्तों की चर्चा है।

Nvidia CEO जेन्सन हुआंग ने बोर्ड के सामने किए कई खुलासे, दो नए अफेयर की भी बताई बात (तस्वीर- डोनाल्ड ट्रंप/सोशल मीडिया)

दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों में शामिल Nvidia के प्रमुख जेन्सन हुआंग को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग ने रविवार को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ हुई लंबी बैठक में अपने दो और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी अतिरिक्त विवाहेतर संबंधों के बारे में बताया। इससे पहले उनके दो अन्य कथित रिश्तों की चर्चा सामने आ चुकी थी।

रिपोर्ट में मामले से परिचित लोगों के हवाले से बताया गया है कि बोर्ड के सामने हुआंग ने उन दो रिश्तों के अलावा अन्य संबंधों की भी जानकारी दी। हालांकि, नए खुलासे में शामिल महिलाओं की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। न ही इन रिश्तों से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आई है।

बोर्ड ने घंटों तक की पूछताछ, फिर दोबारा CEO बनाने पर सहमति जेन्सन हुआंग की वापसी का रास्ता आसान नहीं था। Nvidia के बोर्ड ने उनके व्यवहार, पारदर्शिता और ईमानदारी को लेकर घंटों तक सवाल-जवाब किए। इसके बाद बोर्ड के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से उन्हें दोबारा कंपनी का CEO बनाने का फैसला किया।

बोर्ड के सदस्यों का कहना था कि वे हुआंग की ओर से दी गई जानकारी और कंपनी का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता से संतुष्ट हैं। कंपनी ने यह भी बताया कि इस फैसले से पहले अमेरिका सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से राय ली गई थी। Nvidia को भरोसा था कि हुआंग की वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा।

एलिस हुआंग और Nvidia की दो महिला कर्मचारियों से भी जुड़ा नाम रिपोर्ट के मुताबिक, जेन्सन हुआंग ने एलिस हुआंग के साथ अपने संबंध को स्वीकार किया है। एलिस पर अमेरिकी अधिकारियों को चीन की खुफिया एजेंसियों से संबंध होने का संदेह रहा है। इसके अलावा, हुआंग के Nvidia की दो महिला कर्मचारियों के साथ भी कथित संबंधों की रिपोर्ट सामने आई थी। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की नई रिपोर्ट में दो और रिश्तों का जिक्र किया गया है। हालांकि, अतिरिक्त रिश्तों से जुड़ी महिलाओं के नाम और अन्य विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

चीन को Nvidia की चिप्स पहुंचाने के आरोपों से भी जुड़ा मामला जेन्सन हुआंग की निजी जिंदगी से जुड़ा यह विवाद अब सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं रह गया है। Nvidia का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उद्योग और वैश्विक बाजार में बड़ा प्रभाव है। कंपनी की चिप्स दुनिया के कई प्रमुख AI सिस्टम को संचालित करने में इस्तेमाल होती हैं। ऐसे में कंपनी के शीर्ष नेतृत्व से जुड़ा कोई भी विवाद निवेशकों और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए अहम बन जाता है।

इस पूरे मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल भी उठे हैं। आरोप लगाया गया है कि एलिस हुआंग ने Nvidia के CEO के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल चीन तक कंपनी की चिप्स पहुंचाने में मदद के लिए किया। हालांकि, इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

जेन्सन हुआंग ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि सरकार के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो कि हुआंग ने कोई अपराध किया है।

ट्रंप ने किया समर्थन, Nvidia के शेयरों में जबरदस्त उछाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेन्सन हुआंग को दोबारा CEO बनाए जाने के बोर्ड के फैसले का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया। सोमवार को उन्होंने इस फैसले का जश्न मनाते हुए सोशल मीडिया पर AI से तैयार एक तस्वीर भी शेयर की।

इस तस्वीर में हुआंग को खून से सने अंदाज में दिखाया गया था। उनका पोज 2024 में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद की उनकी तस्वीर जैसा था। हुआंग के हाथ में एक लाल रंग की ब्रा भी दिखाई गई थी।

दूसरी ओर, बोर्ड की ओर से हुआंग की वापसी की घोषणा के बाद Nvidia के शेयरों में जोरदार तेजी आई। एक ही कारोबारी सत्र में कंपनी के बाजार मूल्य में करीब एक लाख करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ।