चीनी हसीना, कंपनी की वीपी और अब… Nvidia CEO के अफेयर वाली लिस्ट होती जा रही लंबी- PHOTOS

एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेन्सेन हुआंग ने निजी संबंधों से जुड़े विवादों के सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हुआंग के पत्नी लोरी के अलावा 2 अन्य महिलाओं संग रोमांटिक रिश्ते की खबर है। तस्वीरों में देखिए

पत्नी के रहते चीनी बाला से अफेयर और फिर Nvidia के CEO पद से इस्तीफा देकर जेन्सेन हुआंग सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनके अफेयर की खबरें सामने आने के बाद Nvidia के शेयर औंधे मुंह गिर गए। मामला यही नहीं रुका। बीते बुधवार को खबर आई कि हुआंग का कंपनी की वीपी के साथ भी अफेयर रहा है। दोनों की एक वीडियो फुटेज सामने आने की बात भी सामने आई। हद तब हो गई जब शुक्रवार को एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हुआंग का एक तीसरी महिला संग भी रिश्ता था। तस्वीरों में समझिए पूरा मामला।

पद से दिया इस्तीफा जेन्सन हुआंग ने गुरुवार को एनविडिया के प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड मेंबर के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। कथित चीनी जासूस के साथ संबंधों के सामने आने के बाद, हुआंग पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया था।लन

खुद कबूली थी बेवफ़ाई इससे पहले रविवार को हुआंग ने अपने अफेयर की बात कबूल की थी। उन्होंने Nvidia के सभी कर्मचारियों और बोर्ड सदस्यों को भेजे एक ईमेल में अपनी गलती मानकर माफी मांगी थी।

शादीशुदा हैं हुआंग जेन्सेन हुआंग की पत्नी का नाम लोरी हुआंग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने 1985 में शादी की थी और इनके दो बच्चे भी हैं।

एलिस हुआंग संग अफेयर का खुलासा इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने बीते महीने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि जेन्सन हुआंग के एलिस हुआंग के साथ करीबी संबंध थे। यह दावा भी किया गया कि एलिस चीन को खुफिया जानकारी दे रही थीं। फिलहाल चीन ने आरोपों से इनकार किया है। इस मामले की जांच एफबीआई कर रही है।

कौन है एलिस हुआंग? एलिस हुआंग का मूल नाम हुआंग ले बताया जा रहा है। 30 के दशक के मध्य में उम्र वाली हुआंग चीनी नागरिक हैं। उनका Nvidia चीफ से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है। वे पूर्व में चीनी सरकारी चैनल CCTV में रिपोर्टर थीं और बाद में HSBC और CITIC सिक्योरिटीज में काम कर चुकी हैं। जेन्सन हुआंग और एलिस हुआंग को सबसे पहले जून 2024 में ताइपे (ताइवान) के एक बार में टेक एग्जीक्यूटिव्स के साथ देखा गया था। इसके बाद मई 2025 में भी दोनों एक साथ नजर आए। एलिस हुआंग के सिंगापुर स्थित 'मेगास्पीड' कंपनी से जुड़ने के बाद, उसकी मलेशियाई यूनिट ने जून 2024 से फरवरी 2026 के बीच Nvidia तकनीक से लैस 4.8 अरब डॉलर के अत्याधुनिक AI उपकरण और चिप्स खरीदे।

कंपनी की वीपी से भी अफेयर? इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग का कंपनी की हेल्थकेयर वाइस प्रेसिडेंट किम्बर्ली पॉवेल के साथ भी अफेयर था।

कौन हैं पॉवेल? पॉवेल Nvidia की वाइस प्रेसिडेंट और हेल्थकेयर की जनरल मैनेजर हैं। यह पद वह अक्टूबर 2017 से संभाल रही हैं। इससे पहले वह मई 2008 में कंपनी में शामिल हुईं और उन्होंने हेल्थकेयर, हायर एजुकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिज़नेस में 18 साल से ज्‍यादा काम किया है।