ट्रंप से मुलाकात, चीनी जासूस से साठगांठ… Nvidia CEO ने अमेरिका के कौन-कौन से राज उगल दिए?

इससे पहले एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि जेनसन हुआंग के चीन की नागरिक एलिस हुआंग के साथ करीबी संबंध थे। जेनसन हुआंग ने अमेरिका के कौन से राज चीन को बता दिए?

Nvidia CEO जेनसन हुआंग और चीनी जासूस के बीच अफेयर की खबरों ने अमेरिका से लेकर चीन तक खलबली मचा दी है। दुनियाभर में चर्चा हो रही है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी के सीईओ चीनी जासूस के हनी ट्रैप में कैसे फंस गए। हालांकि चीन ने जासूसी की इन खबरों को सीधे-सीधे खारिज किया। लेकिन फिर भी सवाल उठने लाजमी हैं। सवाल ये कि क्या Nvidia CEO ने अपनी कंपनी और अमेरिकी टेक से संबंधित गोपनीय जानकारियां चीनी जासूस के साथ साझा कर दीं? अगर हां तो इसके नतीजे क्या होंगे?

न्यूयोर्क पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में इसकी तहकीकात करने की कोशिश की है। रिपोर्ट में इस बात को भी समझने की कोशिश की गई है कि हुआंग ने एलिस को जो जानकारियां दीं उससे चीन को कैसे फायदा हुआ होगा और कहीं बीजिंग को इससे अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग और अमेरिका की टेक नीतियों की पहले से भनक तो नहीं लग रही होगी।

निजी बातचीत में लीक कर दिए राज? विशेषज्ञों का मानना है कि चिंता केवल गोपनीय दस्तावेजों या तकनीकी रहस्यों को सौंपने की नहीं है। वैश्विक AI रेस के केंद्र में बैठे किसी सीईओ के साथ अनौपचारिक बातचीत भी कंपनी की दिशा, प्राथमिकताओं और नीति निर्माताओं की सोच के बारे में खुफिया जानकारी उगलवा सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि चीनी जासूस एलिस को Nvidia के भविष्य के प्रोडक्ट प्लान्स, अपकमिंग चिप्स के ट्रेड सीक्रेट्स, रिसर्च रणनीतियों और बिजनेस फैसलों की जानकारी मिल गई होगी।

डोनाल्ड ट्रंप से भी हुई थी कई मुलाकात जेनसेन हुआंग की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक सीधी पहुंच थी। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान वे कई बार ट्रंप से मिले हैं। ऐसे में हो सकता है कि ट्रंप प्रशासन AI, सेमीकंडक्टर निर्यात प्रतिबंधों और अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा पर क्या सोच रहा है, इसकी जानकारी भी एलिस को मिल गई हो।

क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ? जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रिसर्च फेलो सैम ब्रेसनिक का कहना है कि ट्रंप से नजदीकी और इतनी बड़ी टेक कंपनी के CEO होने की वजह से जेनसेन हुआंग चीनी खुफिया एजेंसी के सीधे निशाने पर थे। दरअसल अमेरिका और चीन के टेक वॉर में Nvidia की स्थिति बेहद खास है। Nvidia के ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) दुनिया के बड़े हिस्से के AI इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर देते हैं। अमेरिका इसके सबसे उन्नत चिप्स की आधुनिक कंप्यूटिंग तकनीक को चीन से दूर रखने की कोशिश कर रहा है।