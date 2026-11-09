Nvidia CEO का चीनी जासूस संग अफेयर, पत्नी संग बेवफाई की बात कबूली, मचा हड़कंप

हुआंग ने अपनी बात बताने के लिए कंपनी के कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा। इसमें उन्होंने माना कि वे अपने परिवार के प्रति ईमानदार नहीं थे। उन्होंने अपने परिवार और कर्मचारियों से माफी मांगने की बात भी कही है। क्या है पूरा मामला?

दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी Nvidia के CEO एक बहुत बड़े विवाद में फंस गए हैं। उनके एक खुलासे से अमेरिका से लेकर चीन तक हड़कंप मच गया है। जांच शुरू कर दी गई है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आ गई है और CEO ने खुद आगे आकर माफी मांगी है। लेकिन यह पूरा मामला आखिर है क्या? क्यों इतनी बड़ी कंपनी के CEO को पूरी दुनिया के आगे शर्मसार होना पड़ा है?

दरअसल यह कहानी शुरू हुई Nvidia के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेन्सेन हुआंग के एक चीनी जासूस संग कनेक्शन की खबरों से। बीते 28 अक्टूबर को न्यू यॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि जेन्सेन के चीन की एक बिजनेसवूमेन एलिस हुआंग के साथ बेहद घनिष्ठ संबंध थे। कथित तौर पर वह महिला चीन के लिए जासूसी कर रही थीं और कंपनी की खुफिया जानकारी चीन तक पहुंचा रही थी। रिपोर्ट सामने आते ही बवाल मचा और कंपनी ने जांच बैठा दी। अब जेन्सेन ने खुद सामने आकर बड़ा खुलासा कर दिया है।

Nvidia CEO का बड़ा कबूलनामा अब जेन्सेन हुआंग ने खुद सामने आकर बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने अपनी कंपनी के सभी कर्मचारियों के नाम एक ईमेल भेजा। इस ईमेल में उन्होंने ना सिर्फ चीनी महिला संग कनेक्शन की बात कबूली, बल्कि यह भी माना कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात किया है। जेन्सेन ने कहा कि वे अपने किए की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने ईमेल में लिखा, “मैं अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं रहा। मेरी हरकतों ने उन्हें और हमारे बच्चों को चोट पहुंचाई है। मैंने जो किया उसके लिए कोई बहाना नहीं है। मुझे गहरा दुख है।” उन्होंने यह भी लिखा है कि वह जांच में सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

Nvidia ने शुरू की स्वतंत्र जांच इस बीच रविवार को जारी बयान में Nvidia ने बताया कि कंपनी के संस्थापक और सीईओ हुआंग को विदेशी खुफिया एजेंसी की साजिशों का निशाना बनाए जाने की हालिया खबरों को संज्ञान में लेते हुए स्वतंत्र जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि उसे नहीं लगता कि राष्ट्रीय सुरक्षा या कंपनी की गोपनीय जानकारी से किसी तरह का समझौता हुआ है। बयान में कहा गया, "अमेरिका की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा कंपनी की प्राथमिकता है। यह Nvidia और उसके शेयरधारकों के हितों से भी बढ़कर है।"

अमेरिकी सांसदों ने हुआंग को तलब किया इससे पहले अमेरिकी संसद ने भी आरोपों की जांच शुरू कर दी है। सांसदों ने हुआंग को कांग्रेस में पेश होने को भी कहा था। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की तीन रिपब्लिकन समितियों के प्रमुखों ने CEO से इसी महीने के आखिर में पेश होने की मांग की है।

क्या बोले ट्रंप? इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इतने बड़े आरोपों और खुद CEO के कबूलनामे के बाद भी उन्हें एक अच्छा इंसान बताया। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "मैं बस इतना जानता हूं कि वे एक बेहतरीन इंसान हैं, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि क्या चल रहा है।" उन्होंने आगे कहा कि हुआंग ने देश के लिए अद्भुत काम किया है और वे चाहेंगे कि जेन्सेन अपने पद पर बने रहें।