‘तुम मर जाओ’, जब मीटिंग के बीच भारतीय मूल के अधिकारी को गाली देने लगे जेन्सन हुआंग
एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेन्सन हुआंग अकसर मीटिंग के दौरान आग-बबूला हो जाते थे। उन्होंने कई बार सीनियर अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। कभी बोतल फेंककर मारी तो कभी गाली देने लगे।
चीन की महिला 'जासूस' से अफेयर के आरोपों के बाद अपने पद से इस्तीफा देने वाले Nvidia के सीईओ जेन्सन हुआंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उनके पद से इस्तीफा देते ही उनकी पोल भी खुलने लगी है। उन्होंने अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना रखा था कि कोई भी बात निकलकर बाहर नहीं आती थी। उन्होंन अपनी छवि बेहद शांत और कूल बॉस की बना रखी थी। लेकिन अब सामने आया है कि कंपनी में बडे़ अधिकारियों को भी गुमराह किया जाता था। इसके अलावा मीटिंग के दौरान हुआंग आगबबूला हो जाया करते थे।
अपशब्द बोलने लगे जेन्सन हुआंग
रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल कई कंपनियों के साथ बंद कमरे में मीटिंग के दौरान उन्होंने भारतीय मूल के एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जे पुरी के साथ दुर्व्यवहार किया था। उन्होंने उनके साथ बेहद खराब भाषा का इस्तेमाल किया। जानकारी के मुताबिक जेन्सन हुआंग ने उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हें फ्लू हो जाए और तुम बीमार हो जाए। बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ और हम सबको छुटकारा मिल जाए।'
अधिकारियों को मीटिंग से निकाला
हुआंग जब इस तरह चिल्लाने लगे तो वहां बैठे लोग उन्हें देखते ही रह गए। यह इस तरह की कोई पहली घटना नहीं थी। अकसर वह लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। एक बार गुस्से में आकर उन्होंने सीनियर अधिकारी को बोतल फेंककर मार दिया था। इसके अलावा जेन्सन हुआंग ने कई बार सीनियर अधिकारियों को मीटिंग से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने मीटिंग के दौरान कहा, तुम मुझपर हंस रहे हो क्या। मुझे यहां सारे मरे हुए चेहरे दिख रहे हैं। चलो बाहर निकलो।
न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में लेखक स्टीफन विट ने लिखा कि हुआंग बाहरी दूनिया में दिखावा करते थे। इससे लोगों को उनके सही स्वभाव की जानकारी नहीं मिल पाती थी। वहीं जब इस्तीफा हुआ तो कंपनी कर्मचारी और अधिकारी ही उनकी पोल खोलने लगे।
हुआंग के तीन अफेयर
चीनी महिला एलीस हुआंग के साथ अफेयर के अलावा भी उनके अफेयर की खबरें सामने आई हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार, हुआंग का दूसरा कथित प्रेम संबंध एनवीडिया की लंबे समय से वरिष्ठ अधिकारी किम्बर्ली पॉवेल के साथ था। कंपनी में पॉवेल सीधे हुआंग को रिपोर्ट करती थीं।
पहला कथित प्रेम संबंध सार्वजनिक होने के बाद भी व्यापक रूप से माना जा रहा था कि हुआंग इस विवाद से उबर जाएंगे। इसी बीच एनवीडिया ने यह जांच शुरू करने की घोषणा की थी कि कहीं उसके सीईओ किसी विदेशी खुफिया अभियान का निशाना तो नहीं बने थे। एनवीडिया के एक मौजूदा कर्मचारी ने बीबीसी को बताया कि हुआंग के विवाहेतर संबंधों की शुरुआती खबरों को कंपनी के सामान्य कर्मचारियों ने कमोबेश नजरअंदाज कर दिया था।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें