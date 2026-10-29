चीन के निशाने पर एनवीडिया CEO? रिपोर्ट में दावा- जानकारी के बावजूद ट्रंप ने नहीं की कार्रवाई

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारी मानते हैं कि एक चीनी महिला कारोबारी, जिनका एनवीडिया के प्रमुख जेन्सेन हुआंग से करीबी रिश्ता था, बीजिंग को खुफिया जानकारी देने में शामिल थीं।

सिंगापुर कंपनी की एक महिला अधिकारी एलिस हुआंग का नाम अचानक अमेरिकी खुफिया और राष्ट्रीय सुरक्षा की चर्चाओं में आ गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारी मानते हैं कि एनवीडिया के प्रमुख जेन्सेन हुआंग से उनका करीबी रिश्ता था और वे चीन को खुफिया जानकारी दे रही थीं। अखबार का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले की जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि रिपोर्ट में चीन को दी गई कथित जानकारी की पूरी डिटेल नहीं है।

एलिस हुआंग और मेगास्पीड का मामला दरअसल, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड से जुड़ी अधिकारी एलिस हुआंग पर केंद्रित है। वे एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग से रिश्तेदार नहीं हैं, हालांकि दोनों का सरनेम एक जैसा है। अक्टूबर 2025 में अखबार ने पहले भी मेगास्पीड के बारे में रिपोर्ट की थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी अगले साल एनवीडिया से 2 अरब डॉलर की एआई टेक्नोलॉजी खरीदने की योजना बना रही है।

पुरानी रिपोर्टिंग में एलिस हुआंग को जून 2024 में ताइपे के एक बार में जेन्सेन हुआंग के साथ देखा गया था। ताजा रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से आरोप लगाया गया है कि यह महिला कारोबारी एनवीडिया प्रमुख से करीबी रिश्ता बनाए रखते हुए बीजिंग को खुफिया जानकारी दे रही थी। हालांकि इससे यह साबित नहीं होता कि जेन्सेन हुआंग को इस कथित खुफिया गतिविधि के बारे में पता था।

ट्रंप को बताया गया, लेकिन... न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, ट्रंप को इस संदिग्ध चीनी खुफिया ऑपरेशन की जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये आरोप ऐसे समय सामने आए हैं जब अमेरिका चीन को हाई-परफॉर्मेंस एआई चिप्स के निर्यात पर सख्त रोक लगाए हुए है। वाशिंगटन का तर्क है कि ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी तक चीन की पहुंच से राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।

बता दें कि एनवीडिया दुनिया के सबसे बड़े एआई प्रोसेसर सप्लायर में से एक है। कंपनी लंबे समय से इस बहस के केंद्र में रही है कि अमेरिकी चिप कंपनियों को चीनी ग्राहकों को कम शक्तिशाली या निर्यात नियमों के मुताबिक प्रोडक्ट बेचने की इजाजत दी जाए या नहीं।

एनवीडिया के चीन कारोबार और सप्लाई चेन पर नजर दरअसल, ये आरोप उन चिंताओं से भी जुड़े हैं जिनमें बिचौलियों के जरिए चीन में एनवीडिया चिप्स पहुंचाने और अमेरिकी निर्यात नियमों के संभावित उल्लंघन की बात कही गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने एनवीडिया हार्डवेयर को प्रतिबंधित जगहों पर भेजने की कथित योजनाओं से जुड़े अलग-अलग मामलों की जांच की है। इन जांचों ने उन सप्लाई चेन की जांच तेज कर दी है, जिनके जरिए एडवांस प्रोसेसर खरीदारों तक पहुंचते हैं।

अक्टूबर 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक अलग रिपोर्ट में मेगास्पीड और एनवीडिया के कमर्शियल रिश्ते की जांच की गई थी। उसमें एआई टेक्नोलॉजी की योजना बनाई खरीद भी शामिल थी। नए आरोप उस बिजनेस रिश्ते को अलग नजरिए से देखते हैं। हालांकि मौजूदा जानकारी से यह साबित नहीं होता कि कंपनी की योजना बनाई खरीद खुद गैरकानूनी थी। वाशिंगटन की निर्यात रोक और बीजिंग की अपनी चिप बनाने की कोशिशों से चीनी बाजार में एनवीडिया की स्थिति भी प्रभावित हुई है।

रिपोर्ट क्या साबित नहीं करती हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट यह साबित नहीं करती कि एनवीडिया जासूसी में शामिल थी या उसके सीईओ जेन्सेन हुआंग ने जानबूझकर चीनी खुफिया एजेंसी की मदद की थी। आरोप मुख्य रूप से महिला कारोबारी एलिस हुआंग की संदिग्ध गतिविधियों और अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार उनके और जेन्सेन हुआंग के रिश्ते पर केंद्रित हैं।