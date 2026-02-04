ट्रंप के दबाव में नहीं आएगा भारत, NSA अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री को समझा दिया था
अजीत डोभाल ने रुबियो से साफ-साफ कहा कि भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके टॉप सलाहकारों के दबाव में नहीं आएगा, और उनका कार्यकाल खत्म होने तक इंतजार करने को तैयार रहेगा, क्योंकि पहले भी अमेरिका की दूसरी विरोधी सरकारों का सामना किया है।
भारत और अमेरिका के बीच संबंध एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो दिन पहले दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर सहमति बनने और भारत पर टैरिफ में कमी करने की जानकारी दी। अब सामने आया है कि सितंबर में भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रुबियो को अच्छी तरह से समझाते हुए साफ कह दिया था कि भारत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके अधिकारियों के दबाव में नहीं आने वाला है। पीएम मोदी ने चीन में हुई एससीओ बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी तो इसके तुरंत बाद एनएसए डोभाल अमेरिका गए थे।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली में मीटिंग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, अजीत डोभाल मार्क रुबियो के लिए एक मैसेज लेकर पहुंचे थे। यह मैसेज था- भारत दोनों देशों के बीच की कड़वाहट को पीछे छोड़कर ट्रेड डील पर बातचीत फिर से शुरू करना चाहता था। इन अधिकारियों ने अपनी पहचान बताने से मना किया क्योंकि बातचीत प्राइवेट थी। लोगों ने बताया कि डोभाल ने रुबियो से साफ-साफ कहा कि भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके टॉप सलाहकारों के दबाव में नहीं आएगा, और उनका कार्यकाल खत्म होने तक इंतजार करने को तैयार रहेगा, क्योंकि पहले भी अमेरिका की दूसरी विरोधी सरकारों का सामना किया है। डोभाल ने मीटिंग में यह भी कहा कि भारत चाहता है कि ट्रंप और उनके सलाहकार भारत की पब्लिक में आलोचना कम करें ताकि रिश्ते फिर से पटरी पर आ सकें।
मीटिंग होते ही कम होने लगा तनाव
डोभाल की मीटिंग के कुछ ही समय बाद, दोनों देशों में तनाव कम होने के पहले संकेत दिखे। 16 सितंबर को, ट्रंप ने मोदी को उनके जन्मदिन पर फोन किया और बहुत बढ़िया काम करने के लिए उनकी तारीफ की। साल के आखिर तक, दोनों नेताओं ने टैरिफ कम करने के लिए एक डील की ओर बढ़ते हुए फोन पर चार बार और बात की। इससे पहले, सोमवार को, ट्रंप ने घोषणा की कि उन्होंने मोदी के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिससे भारत के सामानों पर टैरिफ कम होकर 18 फीसदी हो जाएगा, जो एशिया के ज्यादातर देशों से कम है। रूसी तेल खरीदने के लिए ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया था, उसे भी खत्म कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि इसके बदले में, भारत ने 500 बिलियन डॉलर का अमेरिकी सामान खरीदने, वेनेजुएला का तेल खरीदने और अमेरिकी इंपोर्ट पर टैरिफ घटाकर जीरो करने पर सहमति जताई है।
