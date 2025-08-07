ट्रंप के 'टैरिफ बम' के बीच मॉस्को में पुतिन से मिले NSA अजीत डोभाल, बेहद खास है मुलाकात

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने बृहस्पतिवार को क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। क्रेमलिन प्रेस सेवा द्वारा साझा की गई एक वीडियो क्लिप में वार्ता से पहले डोभाल को पुतिन से हाथ मिलाते हुए देखा गया।

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने गुरुवार को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल आयात को लेकर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। डोभाल की यह यात्रा भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और रक्षा, ऊर्जा और भू-राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए अहम मानी जा रही है।

मुलाकात का उद्देश्य क्रेमलिन प्रेस सेवा द्वारा शेयर की गई एक वीडियो क्लिप में वार्ता से पहले डोभाल को पुतिन से हाथ मिलाते हुए देखा गया। डोभाल द्विपक्षीय ऊर्जा और रक्षा संबंधों पर महत्वपूर्ण वार्ता करने तथा इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के लिए जमीन तैयार करने के लिए बुधवार को यहां पहुंचे।

डोभाल मंगलवार को मॉस्को पहुंचे थे और उन्होंने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु के साथ भी बैठक की। इस दौरान उन्होंने भारत-रूस के बीच "पुरानी, रणनीतिक और विशेषाधिकार प्राप्त" साझेदारी पर जोर दिया। डोभाल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारत और रूस के बीच यह साझेदारी विशेष महत्व रखती है। उन्होंने यह भी बताया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तारीखें "लगभग" तय हो चुकी हैं। यह पुतिन की फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत की पहली यात्रा होगी।

ट्रंप का टैरिफ और भारत की प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर "रूसी युद्ध मशीन को बढ़ावा देने" का आरोप लगाते हुए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे भारतीय वस्तुओं पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। ट्रंप ने भारत पर सस्ता रूसी तेल खरीदकर और इसे "बड़े मुनाफे" के लिए बेचने का आरोप लगाया। भारत ने इन टैरिफ को "अनुचित" बताते हुए खारिज किया और कहा कि उसका रूस के साथ व्यापार राष्ट्रीय हितों और बाजार कारकों से प्रेरित है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ स्वयं रूस के साथ अन्य वस्तुओं में व्यापार करते हैं, फिर भी भारत को निशाना बनाना दोहरे मापदंड को दर्शाता है।