खामेनेई की मौत के साथ ही खत्म हुआ 47 साल का शासन, अमेरिका से आकर यह शख्स संभालेगा सत्ता!
अमेरिका उन्हें अपने 'जानी दुश्मन' के तौर पर देखता था। अब उनकी ही मौत हो गई है तो अमेरिका का भी वह टारगेट पूरा होता दिख रहा है। अमेरिका का कहना था कि वह खामेनेई की सत्ता से ईरान की जनता को मुक्त कराना चाहता है। अब साफ है कि अमेरिका के समर्थन वाले किसी नेता को ही कमान मिल सकती है।
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए हैं। इजरायल और अमेरिका के हमलों में उनकी मौत हो गई है। इसकी पुष्टि अब ईरानी मीडिया की ओर से भी की गई है। इसके साथ ही ईरान पर 1979 से ही लगातार चला आ रहा खामेनेई शासन भी समाप्त हो गया है। इस्लामिक क्रांति के बाद सत्ता में आए खामेनेई ने करीब 47 सालों तक ईरान की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में रखी थी। अमेरिका उन्हें अपने 'जानी दुश्मन' के तौर पर देखता था। अब उनकी ही मौत हो गई है तो अमेरिका का भी वह टारगेट पूरा होता दिख रहा है। अमेरिका का कहना था कि वह खामेनेई की सत्ता से ईरान की जनता को मुक्त कराना चाहता है। अब साफ है कि अमेरिका के समर्थन वाले किसी नेता को ही कमान मिल सकती है।
वह नेता कोई और नहीं बल्कि दशकों से ईरान से बाहर निर्वासित जीवन जी रहे क्राउन प्रिंस रजा पहलवी हो सकते हैं। उनके पिता का ही तख्तापलट करके खामेनेई सत्ता में आए थे। अब उनकी ईरान वापसी हो सकती है। वह अमेरिका के बेहद करीबी हैं और वहीं बसे हुए हैं। रजा पहलवी लगातार ईरान की जनता से खामेनेई शासन से मुक्ति की अपील करते रहे हैं। अब उनकी मौत के बाद भी रजा पहलवी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरान के इतिहास से अयातुल्लाह खामेनेई को मिटा दिया गया है। अब इस्लामिक शासन समाप्त हो जाएगा और ईरान के लोगों को नई शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए।
रजा पहलवी को सत्ता में लाकर अमेरिका अपना मकसद पूरा करना चाहेगा। पहले भी उसने इराक, अफगानिस्तान, वेनेजुएला जैसे देशों में ऐसे ही प्रयास किए हैं। यही नहीं बांग्लादेश के तख्तापलट को लेकर भी अमेरिका पर ही आरोप लगते रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान भी खुद की बेदखली के लिए पीछे अमेरिका को एक वजह मानते रहे हैं। यदि ईरान पर भी अमेरिका की किसी पिट्ठू सरकार का शासन हुआ तो तेल के बाजार पर उसका बड़ा कंट्रोल होगा। इसके अलावा यह भी तय हो जाएगा कि अभी अमेरिका का वर्चस्व समाप्त होने वाला नहीं है और वह पहले की तरह या उससे भी ज्यादा पकड़ बनाए हुए है।
‘इतिहास के कूड़ेदान में फेंके गए हजारों के कातिल खामेनेई’
इस बारे में रजा पहलवी ने एक्स पर लिखा, 'हमारे समय का सबसे खूनी तानाशाह अब नहीं रहा। ईरान के हजारों लोगों का कातिल अब इतिहास से मिट चुका है। उसकी मृत्यु के साथ ही इस्लामी गणराज्य का अंत हो चुका है और बहुत जल्द इतिहास के कूड़ेदान में दफ़न हो जाएगा।' यही नहीं रजा पहलवी ने अपनी सत्ता की दावेदारी भी इसके साथ ही कर दी है। उनका कहना है कि वह तय करेंगे कि ईरान में सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा। उन्होंने कहा कि खामेनेई के उत्तराधिकारी को तय करने का शासन के बचे हुए गुटों का कोई भी प्रयास शुरू से ही विफल होने वाला है। वे जिसे भी बिठाएंगे, उसके पास सत्ता में रहने का कोई हक नहीं होगा। वह भी ऐसा ही शख्स होगा, जो खामेनेई शासन के पापों में भागीदार रहा होगा।
रजा पहलवी की सेना से अपील- नया ईरान बनाने में साथ दें
इसके साथ ही पहलवी ने सेना, कानूनी एजेंसियों और पुलिस से अपील की है कि वे साथ आएं। पहलवी ने लिखा, 'ईरान के सम्मानित और साहसी लोगों, यह हमारे महान राष्ट्रीय उत्सव की शुरुआत हो सकती है। यह अंत नहीं है। सतर्क और तैयार रहें। सड़कों पर व्यापक और निर्णायक उपस्थिति का समय बहुत निकट है। एकजुट और दृढ़ होकर हम अंतिम विजय प्राप्त करेंगे और अपनी प्यारी मातृभूमि में ईरान की स्वतंत्रता का जश्न मनाएंगे।'
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।
अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।