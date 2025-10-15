AI से बना सकेंगे एडल्ट कंटेंट! जल्द ही इन यूजर्स को इजाजत देगा चैटजीपीटी, कंपनी का ऐलान

संक्षेप: वर्तमान में, यूजर्स इरोटिक कंटेंट पढ़ने, लिखने और शेयर करने के लिए वाटपैड जैसे सोशल स्टोरी प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स पर कई प्रतिबंध हैं। जानिए क्या है चैटजीपीटी का प्लान?

ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने मंगलवार को एक चौंकाने वाली घोषणा की है। उन्होंने कहा कि चैटजीपीटी चैटबॉट अपने एडल्ट यूजर्स को इरोटिक (कामुक) कंटेंट बनाने की अनुमति देगा। यह बदलाव दिसंबर 2025 से लागू होगा, जब कंपनी अपनी उम्र सत्यापन प्रणाली को पूरी तरह से रोल आउट करेगी। कंपनी का कहना है कि यह 'एडल्ट यूजर्स को एडल्ट की तरह व्यवहार करने' के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन क्या यह कदम एआई की दुनिया में एक नया विवाद खड़ा कर देगा? कंपनी का कहना है कि वह अब अपने एडल्ट यूजर्स को अधिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने पर जोर दे रही है। कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि नए अपडेट में यूजर्स चैटजीपीटी के टोन और व्यक्तित्व को अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर सकेंगे। इसके अलावा, दिसंबर में मजबूत आयु सत्यापन प्रणाली के साथ, वेरीफाइड एडल्ट्स के लिए इरोटिका कंटेंट की अनुमति दी जाएगी। यानी अब एडल्ट यूजर्स अपनी पसंद का एडल्ट कंटेंट बना सकते हैं।

ओपनएआई ने हाल ही में अपनी कंटेंट मॉडरेशन नीतियों को ढीला करने का फैसला किया है। पहले चैटजीपीटी सख्त सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण कामुक या संवेदनशील कंटेंट पर रोक लगाता था, लेकिन अब सत्यापित वयस्कों (18 वर्ष से अधिक) के लिए इरोटिक बातचीत और कंटेंट जेनरेशन की सुविधा मिलेगी।

"एडल्ट्स को एडल्ट की तरह व्यवहार" का सिद्धांत ऑल्टमैन ने कहा कि कंपनी का नया दृष्टिकोण "एडल्ट यूजर्स को एडल्ट की तरह व्यवहार करना" है। इसके तहत, सत्यापित एडल्ट यूजर्स विशेष रूप से अनुरोध करने पर इरोटिका कंटेंट तक पहुंच सकेंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा कंटेंट केवल उन यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा जो इसे स्पष्ट रूप से मांगेंगे। ऑल्टमैन ने कहा, "हम मानसिक रूप से कमजोर अवस्था में मौजूद यूजर्स की सुरक्षा के लिए एडवांस उपकरणों का उपयोग जारी रखेंगे, लेकिन अन्य यूजर्स को चैटजीपीटी का उपयोग करने में काफी स्वतंत्रता मिलेगी।"

सख्त नियमों में ढील देने का कारण यह बदलाव उस समय आया है जब इस साल की शुरुआत में कैलिफोर्निया के एक टीनएजर, एडम रेन की आत्महत्या के बाद चैटजीपीटी पर सख्त सुरक्षा नियम लागू किए गए थे। एडम के माता-पिता ने दावा किया था कि चैटजीपीटी ने उनके बेटे को आत्महत्या के तरीकों के बारे में सलाह दी थी, जिसके बाद कंपनी ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को संबोधित करने के लिए सख्त कदम उठाए थे। ऑल्टमैन ने कहा, "अब जब हमने गंभीर मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को कम करने में सफलता हासिल की है और हमारे पास नए उपकरण हैं, तो हम ज्यादातर मामलों में प्रतिबंधों को सुरक्षित रूप से कम कर सकेंगे।"

आयु-उपयुक्त कंटेंट और नई तकनीक ओपनएआई ने सितंबर में 18 वर्ष से कम उम्र के यूजर्स के लिए एक समर्पित चैटजीपीटी संस्करण लॉन्च किया था, जो ऑटोमैटिक रूप से उन्हें उनकी उम्र के लिए उपयुक्त कंटेंट प्रदान करता है और ग्राफिक या यौन सामग्री को ब्लॉक करता है। इसके अलावा, कंपनी व्यवहार-आधारित आयु भविष्यवाणी तकनीक पर काम कर रही है, जो यूजर्स के चैटजीपीटी उपयोग के आधार पर यह निर्धारित करेगी कि वे 18 वर्ष से अधिक या कम उम्र के हैं।

चैटजीपीटी में अधिक मानवीय अनुभव अगले कुछ हफ्तों में, ओपनएआई चैटजीपीटी का एक नया संस्करण लॉन्च करेगी, जिसमें यूजर्स चैटबॉट के टोन और व्यक्तित्व को अपनी पसंद के अनुसार बदल सकेंगे। ऑल्टमैन ने कहा, "अगर आप चाहते हैं कि चैटजीपीटी बहुत ही मानवीय तरीके से जवाब दे, ढेर सारे इमोजी का उपयोग करे, या दोस्त की तरह व्यवहार करे, तो वह ऐसा करेगा। लेकिन यह केवल तभी होगा जब आप चाहेंगे, न कि इसलिए कि हम उपयोग को अधिकतम करने की कोशिश कर रहे हैं।"

