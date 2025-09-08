पंजाब में धराया मदहोश करने वाला गैंग, पकड़ाए तो खुला नेटवर्क का राज; 5 गिरफ्तार
पंजाब में अंतरराष्ट्रीय नार्को-आतंकवादी नेटवर्क को एक बड़ा झटका देते हुए, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक कुख्यात ड्रग तस्कर सोनी सिंह उर्फ सोनी को उसके चार साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है।
पंजाब में अंतरराष्ट्रीय नार्को-आतंकवादी नेटवर्क को एक बड़ा झटका देते हुए, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक कुख्यात ड्रग तस्कर सोनी सिंह उर्फ सोनी को उसके चार साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 8.1 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सोमवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए अन्य चार ड्रग तस्करों की पहचान अमृतसर के अजनाला निवासी गुरसेवक सिंह, विशालदीप सिंह उर्फ गोला, गुरप्रीत सिंह और अर्शदीप सिंह के रूप में हुई है।
उन्होंने बताया कि यह गिरोह पाकिस्तान से संचालित हो रहा था और भारतीय सीमा में हेरोइन की बड़ी खेप पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरोह होटलों का इस्तेमाल तस्करी के सामान के भंडारण के रूप में करता था ताकि खेप को नेटवर्क में आगे बढ़ाया जा सके। गौरव यादव ने आगे कहा कि इस मामले में संचालकों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और वित्तीय नेटवर्क की पहचान करने के लिए जांच जारी है।
अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने ऑपरेशन की जानकारी साझा करते हुए बताया कि विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर, पुलिस टीमों ने शहर के बाहरी इलाके से ड्रग तस्कर सोनी सिंह को 150 ग्राम हेरोइन और ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी सोनी, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के छह मामले दर्ज हैं और जो जून में जेल से बाहर आया था, ने ड्रोन के ज़रिए लगभग 30 किलोग्राम हेरोइन की खेप पहुंचाई थी और उसकी आपूर्ति की थी।
पुलिस आयुक्त ने बताया कि सोनी के खुलासे के बाद उसके सहयोगी गुरसेवक सिंह को 8.037 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि गुरसेवक शहर में हेरोइन पहुंचाने के लिए खेपों को संभाल रहा था। आगे की जांच में इस तस्करी मॉड्यूल के सोनी के बाकी सक्रिय सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगी होने की संभावना है।
