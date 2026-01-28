अमेरिका में कुछ भी ठीक नहीं; भारत दौरे से पहले कनाडा पीएम ने ट्रंप को खूब सुनाया

Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Nothing is normal in America Canada PM Mark Carney comments on Trump tariffs and trade
संक्षेप:

कनाडा और अमेरिका के बीच संबंधों में आई दरार के बीच कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने अन्य विकल्प तलाशने और व्यापार मार्गों में विविधता लाने का दृढ़ संकल्प जताया है। मार्च में भारत की संभावित यात्रा के संदर्भ में लिबरल पार्टी के नेता ने अपनी संसद को बताया कि इन दिनों अमेरिका में कुछ भी सामान्य नहीं है

Jan 28, 2026 04:41 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और वैश्विक व्यापार व्यवस्था में आए बड़े बदलाव के बीच कनाडा की विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को नए सिरे से मजबूत करने की दिशा में सक्रिय कदम उठा रहे हैं। दावोस विश्व आर्थिक मंच 2026 में दिए गए उनके विस्फोटक भाषण ने दुनिया का ध्यान खींचा, जहां उन्होंने स्पष्ट कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाली नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अब एक 'टूटन' (Rupture) का सामना कर रही है और पुरानी व्यवस्था वापस नहीं आएगी। ट्रंप प्रशासन के साथ हालिया फोन बातचीत में भी कार्नी ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहा कि वे दावोस में कही गई हर बात पर कायम हैं।

हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या बोले कार्नी?

दरअसल, कनाडा और अमेरिका के बीच संबंधों में आई दरार के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अन्य विकल्प तलाशने और व्यापार मार्गों में विविधता लाने का दृढ़ संकल्प जताया है। मार्च में भारत की संभावित यात्रा के संदर्भ में लिबरल पार्टी के नेता ने अपनी संसद को बताया कि इन दिनों अमेरिका में कुछ भी सामान्य नहीं है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से निपटने के मामले में। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया बदल गई है। वाशिंगटन बदल गया है। अब अमेरिका में लगभग कुछ भी सामान्य नहीं है। यही सच्चाई है।

हाउस ऑफ कॉमन्स में कार्नी का यह भाषण दावोस विश्व आर्थिक मंच के शिखर सम्मेलन में दिए गए उनके विस्फोटक भाषण के बाद आया, जहां उन्होंने कहा था कि अमेरिका के नेतृत्व वाली नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अब एक 'टूटन' या बड़े झटके का सामना कर रही है। दावोस में कार्नी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं सीधे-सीधे कहना चाहता हूं। हम एक परिवर्तन के दौर से नहीं गुजर रहे हैं, बल्कि एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पुरानी व्यवस्था वापस नहीं आएगी।

सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत

सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई फोन बातचीत में कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने ट्रंप से कहा है कि वे दावोस में कही गई अपनी हर बात पर कायम हैं और पीछे नहीं हटेंगे। इससे वाइट हाउस के उस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया गया कि कार्नी अपनी टिप्पणियों से 'आक्रामक रूप से पीछे हट रहे हैं'। ओटावा में पत्रकारों से बातचीत में कार्नी ने कहा कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूं तो, और मैंने यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति से भी कही थी। मैंने दावोस में जो कहा था, मेरा वही मतलब था। उन्होंने आगे कहा कि हम पहले देश थे जिन्होंने अमेरिकी व्यापार नीति में उनके द्वारा शुरू किए गए बदलाव को समझा और हम उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

मार्चा में भारत आएंगे कार्नी!

मार्क कार्नी के मार्च में भारत आने की उम्मीद है। यह कदम नई दिल्ली के साथ दो साल से अधिक समय से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों के बाद द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्च के पहले सप्ताह में नई दिल्ली में होंगे। कनाडा का भारत की ओर यह झुकाव ऐसे समय में आया है जब नई दिल्ली ने यूरोपीय संघ के साथ 'अब तक का सबसे बड़ा समझौता' अंतिम रूप दिया है।

दरअसल, अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से प्रभावित होकर भारत ने भी अपने व्यापार में विविधता लाने के लिए तेज कदम उठाए हैं और वाशिंगटन पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच 'मैत्रीपूर्ण संबंधों' के बावजूद, रूस के साथ संबंधों तथा मॉस्को से तेल खरीद के कारण भारत को लगातार टैरिफ वृद्धि के खतरों का सामना करना पड़ रहा है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
