नेपाल में Gen Z ने पलट दी सरकार, ओली की विदाई की असली कहानी जानें

नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं के प्रदर्शन ने पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। तीन दिन के उथल-पुथल में 21 लोगों की मौत हुई। प्रदर्शनकारी अभिव्यक्ति की आजादी, राष्ट्रीय सरकार और भ्रष्ट नेताओं पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ नौजवानों के आंदोलन ने देश की राजनीति को हिला दिया है। इन प्रदर्शनों के चलते सोशल मीडिया पर से बैन हटाने के साथ ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तीन दिन पहले सरकार ने फेसबुक और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स को बैन करने का आदेश दिया था। इसके बाद राजधानी काठमांडू सहित पूरे देश में युवाओं खासकर जेन जी ने सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनों में बल प्रयोग के कारण अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। 19 लोगों की मौत सोमवार को और 2 की मौत मंगलवार को हुई।

बढ़ते दबाव के बीच सोमवार को सोशल मीडिया पर से बैन हटाने के बाद भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल,प्रधानमंत्री ओली सहित कई नेताओं के निजी घरों पर हमला करने के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में भी तोड़फोड़ की। आंदोलनकारी प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे पर अड़े रहे और राजधानी के कई हिस्सों में 'केपी चोर, देश छोड़ो' और 'भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करो' जैसे नारे लगाए। बालाकोट स्थित उनके घर को आग के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ, सैकड़ों प्रदर्शनकारी ओली के ऑफिस में भी घुस गए। इसके कुछ देर बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पौडेल को अपना इस्तीफा भेज दिया। ओली ने अपने इस्तीफे में कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं ताकि राजनीतिक समाधान ढूंढा जा सके और समस्याओं को हल करने के लिए आगे की पहल की जा सके।

सोशल मीडिय पर बैन से भड़का आंदोलन नेपाल के नौजवान पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहा थे और इसके लिए रेडिट, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल करके मंत्रियों और रसूख वालों के परिवारों की अय्याशी वाली जीवनशैली का पर्दाफाश कर रहे थे। माना जा रहा है कि सरकार ने इसे दबाने के लिए सोशल मीडिया पर ही बैन लगा दिया और इसने चिंगारी का काम किया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के अलावा राष्ट्रीय सरकार का गठन और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शामिल है। उनकी अन्य मांगों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी और राजनीतिक पद पर आसीन लोगों के लिए रिटायरमेंट की आयु तय करना शामिल है।

नेपाली कांग्रेस ने भी बढ़ा दिया था दबाव 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म होने के बाद से कम्युनिस्ट पार्टियां किसी ना किसी रूप से सत्ता में हैं। प्रधानमंत्री ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल नेपाली कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रही थी। नेपाली कांग्रेस पहले से ही ओली पर इस्तीफे का दबाव बना रही थी। पार्टी के महासचिव गगन थापा ने सोशल मीडिया पर लिखा था,'ओली को स्थिति की जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।'सोमवार शाम कैबिनेट की बैठक हुई और गोलीबारी की घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया था। नेपाली कांग्रेस के नेता इस बात का भी दबाव बना रहे थे कि ओली नहीं हटते हैं तो पार्टी अपने मंत्रियों को बुला ले, खुद सरकार बनाए और आंदोलनकारी ‘जेन ज़ी’ समूह के साथ बातचीत शुरू करे।