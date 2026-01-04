मुनरो नहीं, डॉनरो डॉक्टरीन; मादुरो अभियान के बाद ट्रंप को याद आई 200 साल पुरानी नीति
वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को घर से उठाने के बाद ट्रंप ने अमेरिका के दो सौ साल पुरानी विदेश नीति को नई ब्रांडिंग के साथ पेश किया है। उन्होंने कहा कि अब इसे मुनरो नहीं, बल्कि डॉनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने वेनेजुएला के तथाकथित तानाशाह को अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिकी एजेंसियां उन्हें पकड़कर न्यूयॉर्क लेकर आई हैं, जहां पर मादुरो और उनकी पत्नी के ऊपर नार्को-आतंकवाद का मुकदमा चलाया जाएगा। इस अभियान को लेकर ट्रंप ने अमेरिका की एक नई नीति को पेश किया। उन्होंने इसे डॉन-रो नीति कहा। बकौल ट्रंप, अमेरिकी सेना ने इसी नीति का पालन करते हुए वेनेजुएला में घुसकर कार्रवाई की।
मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला में मादुरो सत्ता पर रहते हुए अमेरिका के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहे थे। वह लगातार शत्रुतापूर्ण विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उन्नत सैन्य क्षमताओं को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप ने कहा, "मादुरो के शासनकाल में वेनेजुएला अपनी धरती पर अमेरिका के दुश्मनों को पनाह दे रहा था। यह खतरनाक और अमेरिकी हितों और लोगों के लिए खतरा था। हमने इस वजह से उनको वहां से हटा दिया।" ट्रंप ने यह दावा तो किया लेकिन इसके समर्थन में उन्होंने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया।
इससे पहले ट्रंप ने 200 साल से अमेरिका की विदेश नीति का नेतृत्व करने वाली मुनरो डॉक्टरीन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला का प्रशासन मुनरो के जमाने से काफी आगे आ चुका है। वह जो हरकत कर रहे थे वह मुनरो डॉक्टरीन के सिद्धांतों का पालन नहीं करती। उनकी यह हरकतें अमेरिकी विदेश नीति का घोर उल्लंघन थीं, जिसकी जड़ें दो सौ साल से भी ज्यादा पुरानी हैं और अब ऐसा नहीं होगा।"
क्या थी मुनरो डॉक्ट्रीन?
मुनरो डॉक्ट्रीन अमेरिका की एक महत्वपूर्ण विदेश नीति है, जिसकी घोषणा 1823 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने की थी। इस नीति के तहत अमेरिका ने पश्चिमी देशों से लैटिन अमेरिका और अमेरिका में हस्तक्षेप करने से मना किया था। इसके बदले में अमेरिका भी यूरोप के आतंरिक मामलों में दखल नहीं देगा। इतना ही नहीं इस समय पर अमेरिका ने सैद्धांतिक रूप से इस बात को भी स्वीकार किया था कि वह इन नए देशों की संप्रभुता का सम्मान करेगा।
शुरुआती दौर में यह केवल एक चेतावनी थी क्योंकि उस समय पर अमेरिका इतना ताकतवर नहीं था। धीरे-धीरे कहानी बदली और समय के साथ अमेरिका ने इन देशों में अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर दी। क्यूबा, पनामा, निकारगुआ, डोमिनिक रिपब्लिक जैसे देशों में अमेरिका ने बार-बार हस्तक्षेप किया।
दरअसल, इस समय पर लैटिन अमेरिका के ज्यादातर देश पश्चिमी उपनिवेशवाद से मुक्त हो चुके थे। ऐसे में एक मजबूत देश होने के नाते अमेरिका खुद को उनका रक्षक मानने लगा था। वह अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नहीं चाहता था कि पश्चिमी देश वापस से यहां आएँ।
ट्रंप को क्यों आई याद?
इस नीति के तहत अमेरिका ने हस्तक्षेप न करने और संप्रभुता का सम्मान करने के अलावा अमेरिकी प्रभुत्व को एक हद तक बढ़ाने की बात की थी। अब समय के साथ ट्रंप ने मुनरो डॉक्ट्रीन को अपने नाम के साथ बदलते हुए इसका नया संस्करण पेश किया, जिसे उन्होंने डॉनरो डॉक्ट्रीन नाम दिया। इसका उद्देश्य इन लैटिन अमेरिकी देशों में अमेरिका के हितों की नए तरीके से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी तय करना होगा। हालांकि, ट्रंप ने इसे लेकर किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की, लेकिन उनकी बातों और हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए यह तय है कि अमेरिका इस क्षेत्र में कम से कम ट्रंप के कार्यकाल तक आक्रामक रहने वाला है।
