आप वार्ता की टेबल पर नहीं हैं, इसका मतलब आप मेन्यू में हैं; यूक्रेन पर किसने कसा तीखा तंज

आप वार्ता की टेबल पर नहीं हैं, इसका मतलब आप मेन्यू में हैं; यूक्रेन पर किसने कसा तीखा तंज

15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन में होनी वाली ऐतिहासिक वार्ता से पहले जेलेंस्की की छटपटाहट से हंगरी नाराज है। उसने कहा कि यूक्रेन युद्ध हार चुका है, बस अब यह यूरोपीय संघ पर निर्भर करता है कि वो इसे कब स्वीकार करेगा?

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 04:07 PM
15 अगस्त को अलास्का में होने वाली डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात से पहले ही बयानबाजी तेज हो गई है। इस मीटिंग को लेकर जहां पश्चिमी देश यूक्रेन के समर्थन में एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने ऐसा बयान दिया है जिसने यूरोपीय संघ (EU) के भीतर ही हलचल मचा दी है। उन्होंने यूक्रेन पर तीखा तंज कसा है।

हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध पहले ही जीत चुका है और अब यह पश्चिमी देशों पर है कि वे इस सच्चाई को कब स्वीकार करते हैं।

ये भी पढ़ें:ट्रंप-पुतिन मीटिंग से ठीक पहले रूस दहला, यूक्रेन ने शाहेद ड्रोन का ठिकाना उड़ाया

मंगलवार को एक इंटरव्यू में ऑर्बन ने यह बयान उस समय दिया, जब उन्होंने यूरोपीय संघ के उस ताजा संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जो यूक्रेन के समर्थन में जारी किया गया था। यह बयान शुक्रवार को अलास्का में होने वाली ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले जारी हुआ था।

यूक्रेन पर तीखा तंज

‘पैट्रिऑट’ यूट्यूब चैनल से बात करते हुए ऑर्बन ने कहा, “जब दो नेता (ट्रंप और पुतिन) आपस में बातचीत कर रहे हों और आपको (यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की) उसमें बुलाया ही न गया हो, तो आपको फोन पर भागना, इधर-उधर दौड़ना या बाहर से चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर आप वार्ता की टेबल पर नहीं हैं, इसका मतलब आप मेन्यू में हैं।”

युद्ध हार चुका यूक्रेन

उन्होंने साफ कहा, “हम अब भी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे युद्ध अभी जारी है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। यूक्रेन यह युद्ध हार चुका है, रूस जीत चुका है। अब सवाल यह है कि पश्चिम कब और किन परिस्थितियों में इसे स्वीकार करेगा और इसके नतीजे क्या होंगे।”

यूक्रेन नीति का विरोध

EU और नाटो के सदस्य होने के बावजूद हंगरी ने 2022 में युद्ध भड़कने के बाद से ही ब्रुसेल्स की यूक्रेन नीति का विरोध किया है। बुडापेस्ट हथियार भेजने और रूस पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ रहा है और उसने यूक्रेन को EU या NATO में शामिल करने का भी विरोध किया है।

हंगरी और यूक्रेन के रिश्तों में हाल ही में और तनाव आ गया है। पश्चिमी यूक्रेन में हंगरी मूल के लोगों को लेकर विवाद बढ़ा है। पिछले हफ्ते हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिज़ियार्तो ने कहा था कि यूक्रेन का EU में कोई स्थान नहीं है और वह “सभ्य देशों की श्रेणी में भी नहीं आता,” क्योंकि हाल ही में एक हंगरी मूल के व्यक्ति की मौत कथित तौर पर यूक्रेनी भर्ती अधिकारियों के हाथों हुई थी।

