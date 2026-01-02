Hindustan Hindi News
Nostradamus Predictions 2026: बिजली का कहर और खून की नदियां, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी

संक्षेप:

पहली भविष्यवाणी में एक मशहूर शख्स के बिजली के कहर से मरने की बात है। सदी प्रथम की 26वीं चौपाई कहती है, 'महान व्यक्ति दिन में बिजली से गिरेगा।' जानकार इसे किसी बड़े नेता की हत्या या राजनीतिक तख्तापलट मानते हैं।

Jan 02, 2026 10:39 am IST
फ्रांस के प्रसिद्ध ज्योतिषी मिशेल डे नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां आज भी दुनिया को चिंतित कर रही हैं। 16वीं शताब्दी में लिखी उनकी किताब 'ले प्रोफेटिस' में 942 कविताओं के जरिए भविष्य के रहस्य बताए गए हैं। इनकी व्याख्या से हिटलर का उभार, 9/11 हमले और कोरोना महामारी जैसी घटनाओं का पता चला। 2026 के लिए उनकी 26वीं चौपाइयों को जोड़कर नई भयावह घटनाओं की भविष्यवाणी की जा रही है। 2025 में रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्ति, उल्कापिंड टक्कर और प्लेग जैसी भविष्यवाणियां बताई गई थीं। अब 2026 की बारी है।

पहली भविष्यवाणी में एक मशहूर शख्स के बिजली के कहर से मरने की बात है। सदी प्रथम की 26वीं चौपाई कहती है, 'महान व्यक्ति दिन में बिजली से गिरेगा।' जानकार इसे किसी बड़े नेता की हत्या या राजनीतिक तख्तापलट मानते हैं। दूसरी ओर, स्विट्जरलैंड के टिसिनो इलाके में खून की नदियां बहने की चेतावनी है। लिखा गया है कि शहर की कृपा से टिसिनो खून से भर जाएगा। वैसे तो यह इतालवी भाषी क्षेत्र शांतिप्रिय है, लेकिन हाल ही क्रांस-मॉन्टाना के बार में आग लगने से 40 मौतें हुईं, जिसे भविष्यवाणी से जोड़ा जा रहा है।

2026 में तानाशाही शासन होगा मजबूत?

मधुमक्खियों वाली चौपाई सबसे रहस्यमयी है। लिखा गया है कि मधुमक्खियों का विशाल झुंड रात में घात लगाएगा। कुछ लोग इसे राजनीतिक साजिश मानते हैं, जहां काले रंग का जिक्र फासीवाद या तानाशाही को दिखाता है। रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में तानाशाही शासन मजबूत हो सकते हैं। '7 महीने का महायुद्ध, लोग बुराई से मरेंगे' जैसी भविष्यवाणियों से वैश्विक संघर्ष की आशंका है। रूएन और एव्रेक्स का जिक्र राजाओं के टकराव को दर्शाता है। अंत में, नौसेना युद्ध की भविष्यवाणी गई है और कहा गया कि 7 जहाजों के आसपास घातक युद्ध छिड़ेगा। दक्षिण चीन सागर में चीन, ताइवान, वियतनाम आदि सात देशों को निशाना बताया जा रहा है। क्या ये भविष्यवाणियां सच होंगी? यह तो समय बताएगा।

नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
