पब को मस्जिद में बदलने का प्रस्ताव, स्थानीय लोग भड़के, बोले- यहां केवल 4 प्रतिशत मुस्लिम

इंग्लैंड के ऐतिहासिक शहर नॉर्विच में एक पुराने पब को मस्जिद में बदलने के प्रस्ताव पर बवाल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में पहले से ही काफी मस्जिदें मौजूद हैं। ऐसे में नई बनाने का कोई मतलब नहीं है।

इंग्लैंड के ऐतिहासिक शहर नार्विच में एक दशकों पुराने पब (मेलजोल की जगह) को मस्जिद में बदलने के प्रस्ताव पर बवाल हो गया है। यह पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब नार्विच के सिटी हॉल (शहर के लिए कानून बनाने और फैसले लेने वाली संस्था) के सामने नॉर्विच मुस्लिम सेंटर (NMC) ने शहर के एक लिस्टेड पब को मस्जिद में बदलने का प्रस्ताव दे दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर की आबादी में मुस्लिम हिस्सेदारी केवल 4 फीसदी है। इसके अलावा पहले से ही कई मस्जिदें मौजूद हैं। ऐसे में शहर के एक पुराने पब को मस्जिद में बदलने का कोई मतलब नहीं है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक NMC ने प्रस्ताव दिया कि अभी तक शहर में जितनी भी मस्जिदें हैं उनमें जगह की कमी है। ऐसे में डेरेहम रोड पर मौजूद पब (गेस्ट हाउस) को मस्जिद में बदल दिया जाए। चूंकि इसमें बड़े-बड़े कमरे हैं ऐसे में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अलग-अलग कमरे हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें मदरसा और इस्लामिक क्लासेस चलाने की भी योजना है।

NMC ने खरीद लिया है पब NMC ने बताया कि उसने पहले ही पब के मालिक को 10 फीसदी डिपॉजिट देकर इसे खरीद लिया है। अब वह इस काम को पूरा करने के लिए करीब एक मिलियन यूएस डॉलर जुटा रहा है।

इस प्रस्ताव के सामने आने पर सिटी हॉल से लेकर अन्य स्थानीय निवासियों ने भी इसका विरोध किया है। इस विरोध पर टिप्पणी करते हुए NMC के ट्रस्टी सिराजुल इस्लाम ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा, "नॉर्विच में हमारी चार से पांच मस्जिदें हैं। लेकिन वह छोटी हैं। उनमें जगह की कमी है। हमारा सपना नॉर्विच में एक ऐसी जगह बनाना है, जो हमारी मजबूत इस्लामिक विरासत की गवाही दे। हमारी आने वाली पीढ़ियों की इस्लामिक पहचान को सशक्त बनाए।

विरोध कर रहे लोग क्या बोले? नॉर्विच में मस्जिद बनाने के प्रस्ताव दिए जाने के बाद लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इलाके के कई लोगों ने मस्जिदों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यहां पर पहले से ही काफी मस्जिदें हैं, ऐसे में नई मस्जिद के निर्माण की जरूरत नहीं है।

कुछ लोगों ने कहा कि पब का इस्तेमाल बहुत से लोग मेल-जोल के लिए करते थे, वहीं कुछ लोगों का तर्क था कि मस्जिद का निर्माण दूसरे समुदायों के साथ नाइंसाफी होगी। एक अन्य निवासी ने इस बात पर जोर दिया कि नॉर्विच की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ 4 प्रतिशत है, और इस विकास कार्य से बाकी समुदायों को शायद ही कोई फायदा होगा। उन्होंने लिखा, "नॉर्विच में मुसलमान समुदाय का केवल 4% हिस्सा हैं, जिसका मतलब है कि 96% आबादी को इस सुविधा से शायद ही कोई फ़ायदा हो, लेकिन उन्हें ट्रैफिक, लोगों की आवाजाही और अन्य चीजों में होने वाली बढ़ोतरी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।"

कुछ लोग समर्थन में भी उतरे एक स्थानीय निवासी ने सिटी हॉल के पोर्टल पर टिप्पणी करते हुए लिखा, “प्रस्तावित इमारत का इस्तेमाल करते समय दोनों लिंगों (स्त्री-पुरुष) को पूरी तरह अलग-अलग रखा जाएगा। क्या इस तरह का अलगाव यूके के कानूनों के दायरे में आता है?” हालांकि, एक समर्थक ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि मस्जिद से इलाके और उसके आसपास का माहौल शांत रहेगा। "मस्जिद से शांति आती है, न कि परेशानी, जबकि वीकेंड की रातों में पब से जुड़ी अव्यवस्था की घटनाएं कभी-कभी देखने को मिलती हैं।"