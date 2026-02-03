Hindustan Hindi News
मां ने एपस्टीन के 'रेप विला' में बिताए 4 दिन, बेटे पर गंभीर आरोप; संकट में घिरी नॉर्वे की भावी रानी

मां ने एपस्टीन के 'रेप विला' में बिताए 4 दिन, बेटे पर गंभीर आरोप; संकट में घिरी नॉर्वे की भावी रानी

संक्षेप:

नार्वे की राजकुमारी मेट-मैरिट और जेफ्री एपस्टीन के बीच अश्लील ईमेल संवाद और बेटे मारियस पर रेप के आरोपों ने शाही परिवार को विवादों में घेर लिया है। जानिए क्या है पूरी सच्चाई और नोबेल शांति पुरस्कार पर क्यों उठ रहे हैं सवाल।

Feb 03, 2026 12:36 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, ओस्लो
नार्वे के शाही परिवार के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही है। क्राउन प्रिंसेस मेट-मैरिट का जीवन कभी किसी परीकथा जैसा लगता था, लेकिन आज एक गहरे संकट और विवादों के भंवर में फंस गया है। हाल ही में उनके बेटे पर लगे बलात्कार के गंभीर आरोपों और अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन के साथ उनके पिछले संबंधों के खुलासों ने पूरे नॉर्वे को झकझोर कर रख दिया है। जेफ्री एपस्टीन से जुड़े 30 लाख से अधिक दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद क्राउन प्रिंसेस मेट-मैरिट खूब चर्चा में हैं।

एपस्टीन फाइल्स में राजकुमारी का नाम

हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी फाइल्स में क्राउन प्रिंसेस मेट-मैरिट का नाम 1000 से अधिक बार आया है। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि 2011 से 2014 के बीच राजकुमारी और एपस्टीन के बीच घनिष्ठ संबंध थे और कई बार ईमेल पर बातचीत हुई थी। यह वह समय था जब एपस्टीन पहले ही 2008 में यौन अपराध (नाबालिग के साथ वेश्यावृत्ति) के लिए दोषी ठहराया जा चुका था।

ईमेल्स में मेट-मैरिट ने स्वीकार किया था कि उन्होंने एपस्टीन के बारे में गूगल किया था और उसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने बातचीत जारी रखी। एक जगह उन्होंने मजाक में पेरिस को अवैध संबंधों (Adultery) के लिए अच्छा बताया था। इतना ही नहीं, 2013 में प्रिंसेस ने फ्लोरिडा में एपस्टीन के घर पर चार दिन बिताए थे।

'अश्लील फोटो' भेजती थी राजकुमारी? अफसोस जताया

एपस्टीन फाइल्स के दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया जा रहा है कि राजकुमारी खुद 'लड़कियों की अश्लील फोटो भेजती' थीं। इस दावे की असलियत एक ईमेल संवाद के खास हिस्से से जुड़ी है। दरअसल 2012 के एक ईमेल में, मेट-मैरिट ने एपस्टीन से पूछा था कि 'क्या उनके 15 वर्षीय बेटे (मारियस बोर्ग होईबी) के कमरे के वॉलपेपर के लिए दो नंगी महिलाओं द्वारा सर्फबोर्ड ले जाने वाली तस्वीर का सुझाव देना एक मां के तौर पर अनुचित होगा?'

ईमेल में राजकुमारी ने एपस्टीन को चार्मिंग और स्वीटहार्ट जैसे शब्दों से संबोधित किया। फाइल्स यह भी बताती हैं कि 2013 में राजकुमारी एपस्टीन के पाम बीच स्थित विला (जिसे मीडिया में 'रेप विला' कहा गया) में चार दिनों के लिए रुकी थीं। विवाद बढ़ने पर उन्होंने एक बयान जारी कर कहा- मुझे एपस्टीन के साथ किसी भी तरह के संपर्क का गहरा अफसोस है। यह केवल मेरी खराब समझ का नतीजा था और यह मेरे लिए शर्मनाक है।

बेटे मारियस बोर्ग होईबी पर गंभीर आरोप

राजकुमारी की प्रतिष्ठा को सबसे बड़ा झटका उनके 29 वर्षीय बेटे मारियस बोर्ग होईबी की वजह से लगा है। मारियस, राजकुमार हाकोन से विवाह से पहले के उनके रिश्ते से पैदा हुए बेटे हैं। मारियस पर बलात्कार, अपनी पूर्व प्रेमिकाओं के साथ मारपीट, चाकू से धमकाने और अदालती आदेशों के उल्लंघन सहित कुल 38 मामले दर्ज हैं।

उन पर चार महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप हैं। यदि वे दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें 16 साल तक की जेल हो सकती है। फिलहाल वे चार सप्ताह की न्यायिक हिरासत में हैं। प्रिंसेस मेट-मैरिट ने इस सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के बजाय एक निजी यात्रा पर जाने का फैसला किया है, जिसकी आलोचना भी हो रही है।

भविष्य की रानी बनने पर संकट

इन विवादों का असर नॉर्वे की जनता की राय पर सीधा पड़ा है। 'TV2' द्वारा कराए गए एक ताजा सर्वे के अनुसार 47.6% लोगों का मानना है कि मेट-मैरिट को रानी नहीं बनना चाहिए। केवल 28.9% लोग अब भी उनके समर्थन में हैं। नार्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने भी प्रिंसेस से एपस्टीन के साथ अपने संबंधों पर स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया है।

एक विद्रोही अतीत से राजभवन तक का सफर

मेट-मैरिट का जीवन हमेशा से चर्चा में रहा है। 1973 में एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मी मेट-मैरिट का युवावस्था काफी संघर्षपूर्ण और विद्रोही रहा था। उन्होंने स्वीकार किया था कि वे ड्रग्स (नशीले पदार्थों) और ओस्लो के हाउस म्यूजिक सीन का हिस्सा रही थीं। राजकुमार हाकोन से मिलने से पहले वे एक सिंगल मदर थीं, जिसने उस समय नार्वे के रूढ़िवादी समाज में काफी हलचल मचाई थी। हालांकि, राजकुमार के प्रति उनके प्रेम और उनकी सादगी ने धीरे-धीरे जनता का दिल जीत लिया था।

नोबेल पुरस्कार और राजनीति पर क्यों उठे सवाल?

नोबेल शांति पुरस्कार का केंद्र होने के कारण नार्वे की छवि पूरी दुनिया में 'मानवाधिकारों के रक्षक' के रूप में है। इस विवाद ने नोबेल समिति और नार्वे की राजनीति को भी लपेटे में ले लिया है। नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री और नोबेल समिति के पूर्व अध्यक्ष थोरबजॉर्न जगलैंड का नाम भी इन फाइल्स में आया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एपस्टीन के साथ मुलाकातें की थीं। एपस्टीन फाइल्स में पता चला कि जगलैंड 2014 में एपस्टीन के द्वीप पर फैमिली हॉलिडे प्लान कर रहे थे। इससे नोबेल प्राइज की निष्पक्षता और प्रेस्टीज पर सवाल उठे हैं, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज नॉर्वेजियन कमिटी द्वारा दिया जाता है।

छवि को नुकसान: नार्वे के मौजूदा प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि राजकुमारी और जगलैंड दोनों ने ही एपस्टीन के साथ संबंध रखकर खराब निर्णय क्षमता का परिचय दिया है। आलोचकों का कहना है कि एक यौन अपराधी के साथ शाही परिवार और नोबेल से जुड़े लोगों की निकटता नार्वे की वैश्विक साख को बट्टा लगाती है।

फिलहाल नार्वे में राजशाही को खत्म करने या राजकुमारी के सार्वजनिक भूमिकाओं से इस्तीफा देने की मांग जोर पकड़ रही है। यह मामला केवल 'निजी दोस्ती' का नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसे तंत्र पर सवाल उठा रहा है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नैतिकता की बात करता है लेकिन पर्दे के पीछे विवादित हस्तियों से जुड़ा रहता है।

