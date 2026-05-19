PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार को अब राहुल गांधी से उम्मीद? हेले लिंग ने क्या लिखा
पीएम मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की महिला पत्रकार हेले लिंग इन दिनों सुर्खियों में है। उन्हें पीएम मोदी से तो जवाब मिला नहीं, अब वह राहुल गांधी का इंटरव्यू करना चाहती हैं।
पीएम मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की महिला पत्रकार हेले लिंग इन दिनों सुर्खियों में है। उन्हें पीएम मोदी से तो जवाब मिला नहीं, अब वह राहुल गांधी का इंटरव्यू करना चाहती हैं। असल में, ब्रिटेन की महिला पत्रकार ने एक्स पर पोस्ट करके हेले से कहा है वह राहुल गांधी से फोन इंटरव्यू की बात करें। इसके जवाब में हेले लिंग ने लिखा है। मैं तैयार हूं। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। गौरतलब है कि नॉर्वे में हेले लिंग ने पीएम मोदी से एक सवाल पूछा था, लेकिन जवाब नहीं मिला। बाद में वह विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में भी पहुंची थीं।
किस बात से आईं चर्चा में
हेले लिंग, उस वक्त चर्चा में आ गईं जब सोमवार को उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वह पीएम मोदी से पूछ रही हैं कि क्या वह उनके सवाल का जवाब देंगे। उन्होंने पूछा था कि क्या वह दुनिया के सबसे आजाद मीडिया के कुछ सवालों का जवाब देना चाहेंगे? वीडियो में प्रधानमंत्री वहां से जाते हुए दिखाई देते हैं। बाद में वह विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में पहुंचीं, जहां पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा के बारे में जानकारी दी गई।
विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब
यहां पर हेले लिंग ने पूछा कि हमें भारत का भरोसा क्यों करना चाहिए? क्या आप वादा करते हैं कि आप अपने देश में मानवाधिकार संकट हल कर देंगे? इसके जवाब में विदेश मंत्रालय के सिबी जॉर्ज ने विस्तृत जवाब दिया। इस जवाब में उन्होंने विस्तार से भारत के इतिहास और संविधान के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि हम आबादी के लिहाज से दुनिया के छठवें सबसे बड़े देश हैं। लेकिन हमारे यहां दुनिया छठवें हिस्से के बराबर भी समस्या नहीं है। हमारे यहां संविधान है जो इस बात की गारंटी देता है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित रहें।
राहुल गांधी ने क्या कहा
गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नॉर्वे में पत्रकारों के सवाल नहीं लेने के दावों को लेकर सोमवार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहाकि जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने की जरूरत नहीं पड़ती। राहुल गांधी ने कहाकि भारत की छवि का क्या होता है जब दुनिया एक समझौतावादी प्रधानमंत्री को घबराते हुए और कुछ सवालों से भागते हुए देखती है? प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों पांच देशों की छह दिवसीय यात्रा पर हैं। वह इस यात्रा क्रम में भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने और नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ प्रमुख द्विपक्षीय कार्यक्रम के लिए दिन में ओस्लो पहुंचे थे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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