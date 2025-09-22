अब तानाशाह से होगा ट्रंप का आमना-सामना! सामने रख दी तगड़ी शर्त, क्या है किम का प्लान

उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बड़ी शर्त रख दी है। किम जोंग ने कहा है कि वह अमेरिका से इसी शर्त पर बात करेंगे कि उनके देश से परमाणु हथियार छोड़ने के लिए न कहा जाए।

उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बड़ी शर्त रख दी है। किम जोंग ने कहा है कि वह अमेरिका से इसी शर्त पर बात करेंगे कि उनके देश से परमाणु हथियार छोड़ने के लिए न कहा जाए। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा कि उनके जेहन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूर्व में की गई मुलाकातों की अच्छी यादें अब भी ताजा हैं। किम ने साथ ही, लंबे समय से रुकी हुई राजनयिक स्तर की वार्ता बहाल करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में उत्तर कोरिया से परमाणु हथियार बनाना बंद करने संबंधी मांग छोड़ने की अपील की। रविवार को उत्तर कोरिया की संसद को संबोधित करते हुए किम ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिद्वंद्वी देश दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत शुरू करने का उनका कोई इरादा नहीं है। दक्षिण कोरिया अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी है, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति के पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप के साथ किम की शिखर बैठकों में मध्यस्थता करने में मदद की थी।

क्यों अहम है यह टिप्पणी

किम की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क रवाना होने वाले हैं। उम्मीद है कि वह कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु तनाव पर और वार्ता की मेज पर उत्तर कोरिया के लौटने के संबंध में बात कर सकते हैं। ट्रंप के अगले महीने एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण कोरिया जाने की भी उम्मीद है, जिससे मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह अंतर-कोरियाई सीमा पर किम से मिलने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने 2019 में अपनी तीसरी बैठक के दौरान किया था।

किम ने ‘सुप्रीम पीपुल्स असेंबली’ में अपने नवीनतम भाषण के दौरान दोहराया कि वह अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को कभी नहीं छोड़ेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि किम इसे अपने अस्तित्व की सबसे मजबूत गारंटी और अपने परिवार के शासन के विस्तार के रूप में देखते हैं। किम ने कहा कि दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि दूसरे देशों को अपने परमाणु हथियार छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका क्या करता है। हम अपने परमाणु हथियार कभी नहीं छोड़ेंगे... प्रतिबंध हटाने के बदले में शत्रु देशों के साथ किसी भी तरह का व्यापार करने के बारे में- अभी या कभी नहीं, कोई बातचीत नहीं होगी।