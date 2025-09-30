North Korean dictator Kim Jong Unn envoy arrives at UNGA to speak on nuclear weapons संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा तानाशाह किम जोंग का दूत, परमाणु हथियारों पर रखी राय, International Hindi News - Hindustan
संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा तानाशाह किम जोंग का दूत, परमाणु हथियारों पर रखी राय

North Korea dictator Kim Jong Unn: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का दूत संयुक्त राष्ट्र में अपना संबोधन देने के लिए पहुंचा। उत्तर कोरिया के उप विदेश मंत्री ग्योंग ने कहा कि उनका देश कभी भी परमाणु हथियारों को नहीं छोड़ेगा।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 05:41 AM
North Korea

