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उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन को मिले 99.93% वोट, बाकी के कहां गए? जानिए

Mar 19, 2026 10:38 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, प्योंगयांग
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आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 99.93 फीसदी लोगों ने किम जोंग उन की पार्टी के पक्ष में मतदान किया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बाकी बचे 0.07 फीसदी वोट किसे मिले या फिर कहां गए।

उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन को मिले 99.93% वोट, बाकी के कहां गए? जानिए

उत्तर कोरिया के 2026 के चुनाव में तानाशाह किम जोंग उन को जबरदस्त जीत मिली है। किम जोंग उन की वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया और उसके गठबंधन सहयोगियों ने कथित तौर पर 99.93 फीसदी वोट और हर सीट पर कब्जा कर लिया है। 15वीं सुप्रीम पीपल्स असेंबली के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए 15 मार्च को चुनाव कराए गए थे।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 99.93 फीसदी लोगों ने किम की पार्टी के पक्ष में मतदान किया। हालांकि, सरकारी मीडिया ने वोटों का आंकड़ा थोड़ा ज्यादा, यानी 99.97 फीसदी बताया है। साथ ही, मतदाताओं की भागीदारी (वोटर टर्नआउट) 99.99 फीसदी रही। रजिस्टर्ड वोटर्स में से सिर्फ 0.0037 फीसदी लोग ही अपना वोट नहीं डाल सके, क्योंकि ये अपने देश में उस समय नहीं थे। या तो ये लोग विदेश में किसी काम से थे या फिर समुद्र में काम कर रहे थे।

अब सवाल उठता है कि आखिर किम जोंग उन की पार्टी को जो 0.07 फीसदी वोट नहीं मिले, वो किसे मिले या कहां गए। ऐसे में बता दें कि वहां पर कोई भी विपक्षी कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता। हर सीट पर वोटर्स को सिर्फ एक ही उम्मीदवार का नाम दिया जाता, जिसमें उन्हें कहा जाता है कि या तो उसे स्वीकारें या फिर अस्वीकार कर दें। इस तरह इतने फीसदी लोगों ने अस्वीकार कर दिया। 0.07 फीसदी वोट किसी उम्मीदवार या विपक्षी पार्टी को नहीं मिले।

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चुनाव परिणामों के बाद, प्योंगयांग में नई असेंबली का उद्घाटन सत्र आयोजित किया जाना है, जिसमें नेतृत्व के चुनाव पर फैसला लिया जाएगा और संविधान में एक बड़े संशोधन पर विचार-विमर्श किया जाएगा। यह आगामी विधायी बैठक पिछले महीने आयोजित सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की नौवीं कांग्रेस के बाद हो रही है। कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी (KCNA) की रिपोर्ट के अनुसार, असेंबली औपचारिक रूप से डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के स्टेट अफेयर्स के राष्ट्रपति के चुनाव और समाजवादी संविधान के संशोधन और पूरक पर चर्चा करेगी। योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, इस सत्र का एक मुख्य केंद्र-बिंदु यह है कि क्या उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के प्रति अपने शत्रुतापूर्ण रवैये को आधिकारिक तौर पर कानूनी रूप देगा, और अपने संस्थापक दस्तावेज में दोनों कोरियाई देशों को एक-दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण दो देशों के रूप में परिभाषित करेगा।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

शॉर्ट बायो: लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।

परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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