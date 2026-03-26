ईरान की जंग के बीच दोस्त बनाने में जुटा तानाशाह किम जोंग, यूरोप के इस देश के साथ संधि

उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बेलारूस के साथ मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने दोनों देशों की दोस्ती को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। यह समझौता पुतिन के दो करीबी सहयोगी देशों के बीच बढ़ते संबंधों को प्रदर्शित करता है।

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अब वैश्विक स्तर पर मित्र देशों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। रूस और चीन के करीबी माने जाने वाले उत्तर कोरिया ने अब यूरोपी देश बेलारूस के साथ मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दो करीबी सहयोगी देशों के बीच के संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करना हैय़

बेलारूस की समाचार एजेंसी बेल्टा की रिपोर्ट के मुताबिक, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशांको की यह पहली प्योंगयांग यात्रा है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने लुकाशेंको के लिए एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया। इसमें सफेद घोड़ों पर सवार सेना, झंडे लहराते बच्चे और 21 तोपों की सलामी शामिल थी। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए और दोस्ती को और गहरा करने पर सहमति जताई।

बेलारूस की सरकार ने इस संधि को दोनों देशों के लिए खास बताया। वहीं, किम जोंग उन ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के कई मुद्दों पर एक समान विचार हैं। उन्होंने कहा, "हम बेलारूस पर पश्चिम के अनावश्यक दबाव का विरोध करते हैं। आपको बता दें, लुकाशेंको को रूस का करीबी माना जाता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी वह रूस का खुलकर समर्थन करने हुए नजर आए थे। इसकी वजह से अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों ने बेलारूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे।