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ईरान की जंग के बीच दोस्त बनाने में जुटा तानाशाह किम जोंग, यूरोप के इस देश के साथ संधि

Mar 26, 2026 04:05 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बेलारूस के साथ मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने दोनों देशों की दोस्ती को आगे  बढ़ाने पर सहमति जताई। यह समझौता पुतिन के दो करीबी सहयोगी देशों के बीच बढ़ते संबंधों को प्रदर्शित करता है।

ईरान की जंग के बीच दोस्त बनाने में जुटा तानाशाह किम जोंग, यूरोप के इस देश के साथ संधि

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अब वैश्विक स्तर पर मित्र देशों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। रूस और चीन के करीबी माने जाने वाले उत्तर कोरिया ने अब यूरोपी देश बेलारूस के साथ मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दो करीबी सहयोगी देशों के बीच के संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करना हैय़

बेलारूस की समाचार एजेंसी बेल्टा की रिपोर्ट के मुताबिक, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशांको की यह पहली प्योंगयांग यात्रा है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने लुकाशेंको के लिए एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया। इसमें सफेद घोड़ों पर सवार सेना, झंडे लहराते बच्चे और 21 तोपों की सलामी शामिल थी। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए और दोस्ती को और गहरा करने पर सहमति जताई।

बेलारूस की सरकार ने इस संधि को दोनों देशों के लिए खास बताया। वहीं, किम जोंग उन ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के कई मुद्दों पर एक समान विचार हैं। उन्होंने कहा, "हम बेलारूस पर पश्चिम के अनावश्यक दबाव का विरोध करते हैं। आपको बता दें, लुकाशेंको को रूस का करीबी माना जाता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी वह रूस का खुलकर समर्थन करने हुए नजर आए थे। इसकी वजह से अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों ने बेलारूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे।

गौरतलब है कि लुकाशेंको की प्योंगयांग यात्रा उनके उस कूटनीतिक संतुलन को दिखाती है, जिसमें वे रूस के मित्र और पश्चिम विरोधी देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहे हैं, जबकि साथ ही अमेरिका के साथ रिश्ते सामान्य करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूत जॉन कोहेल से मुलाकात और 250 राजनीतिक कैदियों की रिहाई के बाद हुई, जिसके बदले में अमेरिका ने बेलारूस पर लगे प्रतिबंधों में और ढील दी।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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