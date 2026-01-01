नए साल के जश्न में बेटी के साथ नजर आया तानाशाह किम जोंग, रूस में लड़ रहे सैनिकों को खास संदेश

संक्षेप: उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन राजधानी प्योंगयांग में नए साल के जश्न में शामिल हुआ। इस जश्न में वह अपनी संभावित उत्तराधिकारी बेटी का हाथ पकड़े हुए नजर आया। इस समारोह में दिए संबोधन में किम जोंग ने रूस में लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों को भी खास संदेश दिया।

उत्तर कोरिया के तानाशाह ने राजधानी प्योंगयांग में नव वर्ष के उपलक्ष्य में हो रहे एक समारोह में हिस्सा लिया। इस समारोह में उनके साथ उत्तराधिकारी मानी जाने वाली उनकी बेटी जू ए भी मौजूद रहीं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस समारोह में जमकर आतिशबाजी हुई और पूरा समारोह देशभक्ति के गीतों से गूंजता रहा।

केसीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी ने भी लोगों का अभिवादन किया और बच्चों को गले लगाया। इसके बाद वह अपने पिता के हाथ को थामे हुई बैठी रहीं। इस समारोह में आए लोगों को किम जोंग ने संबोधित भी किया।

तानाशाह ने अपने संबोधन में उत्तर कोरियाई जनता के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि 2025 में देश में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिले। देश की एकजुटता र जोर देते हुए किम ने कहा कि 2026 की शुरुआत में प्रस्तावित कांग्रेस (बैठक) देश का भविष्य तय करेगी। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की 9वीं कांग्रेस जल्द ही होने की उम्मीद। आपको बता दें इसी कांग्रेस में परमाणु हथियारों के विकास, अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में अगले पांच सालों का खाका तैयार किया जाता है।

रूस में लड़ रहे सैनिकों को खास संदेश उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक अपने संबोधन में किम जोंग ने रूस में लड़ रहे अपने सैनिकों को भी अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सैनिक हमारी सबसे बड़ी ताकत और गर्व का मजबूत स्तंभ हैं। किम ने कहा, "बहादुर बने रहो, प्योंगयांग और मॉस्को तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं।"

इतना ही नहीं उत्तर कोरियाई जनता में अपने विश्वास को और मजबूत करने के लिए तानाशाह ने उन्हें बताया कि उसे दुनिया भर के कई देशों की तरफ से नव वर्ष के मौके पर बधाई संदेश मिले हैं। इसमें रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों का संदेश भी शामिल है।