Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़North Korean dictator Kim Jong Un celebrates New Year sends message to troops stationed in Russia
नए साल के जश्न में बेटी के साथ नजर आया तानाशाह किम जोंग, रूस में लड़ रहे सैनिकों को खास संदेश

नए साल के जश्न में बेटी के साथ नजर आया तानाशाह किम जोंग, रूस में लड़ रहे सैनिकों को खास संदेश

संक्षेप:

उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन राजधानी प्योंगयांग में नए साल के जश्न में शामिल हुआ। इस जश्न में वह अपनी संभावित उत्तराधिकारी बेटी का हाथ पकड़े हुए नजर आया। इस समारोह में दिए संबोधन में किम जोंग ने रूस में लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों को भी खास संदेश दिया।

Jan 01, 2026 06:24 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर कोरिया के तानाशाह ने राजधानी प्योंगयांग में नव वर्ष के उपलक्ष्य में हो रहे एक समारोह में हिस्सा लिया। इस समारोह में उनके साथ उत्तराधिकारी मानी जाने वाली उनकी बेटी जू ए भी मौजूद रहीं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस समारोह में जमकर आतिशबाजी हुई और पूरा समारोह देशभक्ति के गीतों से गूंजता रहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

केसीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी ने भी लोगों का अभिवादन किया और बच्चों को गले लगाया। इसके बाद वह अपने पिता के हाथ को थामे हुई बैठी रहीं। इस समारोह में आए लोगों को किम जोंग ने संबोधित भी किया।

तानाशाह ने अपने संबोधन में उत्तर कोरियाई जनता के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि 2025 में देश में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिले। देश की एकजुटता र जोर देते हुए किम ने कहा कि 2026 की शुरुआत में प्रस्तावित कांग्रेस (बैठक) देश का भविष्य तय करेगी। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की 9वीं कांग्रेस जल्द ही होने की उम्मीद। आपको बता दें इसी कांग्रेस में परमाणु हथियारों के विकास, अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में अगले पांच सालों का खाका तैयार किया जाता है।

रूस में लड़ रहे सैनिकों को खास संदेश

उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक अपने संबोधन में किम जोंग ने रूस में लड़ रहे अपने सैनिकों को भी अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सैनिक हमारी सबसे बड़ी ताकत और गर्व का मजबूत स्तंभ हैं। किम ने कहा, "बहादुर बने रहो, प्योंगयांग और मॉस्को तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं।"

इतना ही नहीं उत्तर कोरियाई जनता में अपने विश्वास को और मजबूत करने के लिए तानाशाह ने उन्हें बताया कि उसे दुनिया भर के कई देशों की तरफ से नव वर्ष के मौके पर बधाई संदेश मिले हैं। इसमें रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों का संदेश भी शामिल है।

इस मामले पर सरकारी मीडिया ने विस्तार से बातचीत नहीं की। आपको बता दें, उत्तर कोरिया के तानाशाह ने यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से लड़ने के लिए सैनिक भेज रखे हैं। इसके बदले में रूस उत्तर कोरिया को पेट्रोलियम, टेक्नोलॉजी और हथियार उपलब्ध कराता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन कुछ समय पहले ही उत्तर कोरिया की यात्रा पर गए थे, जबकि तानाशाह किम जोंग उन कुछ समय पहले चीन की यात्रा पर आया था।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
North Korea

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।