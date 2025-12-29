उत्तर कोरिया ने दागी क्रूज मिसाइल, परमाणु पनडुब्बी पर भी चल रहा काम; किम का क्या है प्लान?

संक्षेप: दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने पुष्टि की है कि रविवार सुबह उत्तर कोरिया के राजधानी क्षेत्र से कई क्रूज मिसाइलें दागी गईं। दक्षिण कोरिया ने कहा कि वह अमेरिका के साथ अपने गठबंधन के माध्यम से किसी भी संभावित उकसावे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उत्तर कोरिया ने अपनी परमाणु युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करते हुए दो रणनीतिक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया ने सोमवार को इसकी पुष्टि की और कहा कि उसने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है।

रविवार को किया गया यह परीक्षण अगले साल की शुरुआत में होने वाले सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के अधिवेशन से पहले उत्तर कोरिया का शक्ति प्रदर्शन है। पांच साल में एक बार होने वाले इस सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जहां उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर अपनी नई प्राथमिकताएं स्पष्ट कर सकते हैं।

आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) के अनुसार, किम ने रविवार को पश्चिमी तट से किए गए इन परीक्षणों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बाहरी सुरक्षा खतरों के सामने आत्मरक्षा का अधिकार और युद्ध से निपटने की देश की क्षमता का परीक्षण है।

बता दें कि यह मिसाइल परीक्षण उत्तर कोरिया द्वारा अपनी पहली परमाणु-संचालित पनडुब्बी के निर्माण में हुई प्रगति का खुलासा करने के कुछ दिनों बाद हुआ है। पिछले सप्ताह केसीएनए ने रिपोर्ट किया था कि किम ने एक इनडोर सुविधा केंद्र में निर्माणाधीन एक बड़ी पनडुब्बी का निरीक्षण किया था। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी और उनकी बेटी किम जू ऐ भी थीं। प्योंगयांग ने संकेत दिया है कि यह पनडुब्बी परमाणु-सक्षम मिसाइलों से लैस हो सकती है।

दूसरी ओर दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने भी पुष्टि की है कि रविवार सुबह उत्तर कोरिया के राजधानी क्षेत्र से कई क्रूज मिसाइलें दागी गईं। दक्षिण कोरिया ने कहा कि वह अमेरिका के साथ अपने गठबंधन के माध्यम से किसी भी संभावित उकसावे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।