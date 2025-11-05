Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़North Korea preparing to test nuclear bomb Kim Jong is about to give order
दुनिया को हिलाने की तैयारी में किम जोंग-उन, कभी भी परमाणु टेस्ट कर सकता है उत्तर कोरिया

दुनिया को हिलाने की तैयारी में किम जोंग-उन, कभी भी परमाणु टेस्ट कर सकता है उत्तर कोरिया

संक्षेप: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण को मंजूरी दे सकते हैं। दक्षिण कोरिया की रक्षा खुफिया एजेंसी ने यह चेतावनी जारी की है। एजेंसी के अनुसार, अगर किम हरी झंडी दिखा दें, तो उत्तर कोरिया तुरंत अपना सातवां भूमिगत परमाणु परीक्षण कराने को तैयार है।

Wed, 5 Nov 2025 09:41 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण को मंजूरी दे सकते हैं। दक्षिण कोरिया की रक्षा खुफिया एजेंसी (डिफेंस इंटेलीजेंस एजेंसी) ने यह चेतावनी जारी की है। एजेंसी के अनुसार, अगर किम हरी झंडी दिखा दें, तो उत्तर कोरिया तुरंत अपना सातवां भूमिगत परमाणु परीक्षण कराने को तैयार बैठा है। यह खुलासा तब आया है जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया सहित कुछ अन्य देशों का जिक्र करते हुए कहा कि ये राष्ट्र गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

न्यूज एजेंसी योनहाप की रिपोर्ट के मुताबिक, किम जोंग-उन पुंग्ये-री परमाणु परीक्षण स्थल पर नंबर 3 सुरंग का उपयोग करके परीक्षण का निर्णय ले सकते हैं। एजेंसी ने आगे बताया कि उत्तर कोरिया रूस की तकनीकी सहायता से एक अतिरिक्त निगरानी उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी में जुटा है। इसका मकसद मौजूदा उपग्रहों से बेहतर रिजॉल्यूशन वाले उच्च गुणवत्ता वाले निगरानी उपग्रह को तैनात करना है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किम शासन के पास करीब 50 परमाणु हथियार मौजूद हैं। बता दें कि 2006 से अब तक उत्तर कोरिया ने छह भूमिगत परमाणु परीक्षण किए हैं, जिनमें अंतिम परीक्षण 2017 में हुआ था।

योनहाप के हवाले से दक्षिण कोरियाई सांसद पार्क सन-वोन और ली सियोंग-क्वेन ने बताया कि ( रक्षा खुफिया एजेंसी द्वारा बंद कमरे में दी गई जानकारी के बाद ) अगर किम पुंग्ये-री स्थल पर सातवें परीक्षण को हरी झंडी देते हैं, तो यह बेहद तेजी से संभव हो सकता है। एजेंसी के अनुसार, उत्तर कोरिया परमाणु सामग्री को सुरक्षित रखने के प्रयासों को तेज कर रहा है और साथ ही विभिन्न प्रकार की विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर परमाणु हथियारों के उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है।

दूसरी ओर, पश्चिमी अधिकारियों और विशेषज्ञों का अनुमान है कि रूस ने उत्तर कोरिया के सैन्य कार्यक्रमों में सहयोग की पेशकश की है। उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु परीक्षण की इस आशंका का खुलासा तब हुआ जब एक अन्य दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी ने कहा कि किम जोंग-उन ट्रंप से मिलने के इच्छुक हैं और यह मुलाकात अगले साल की शुरुआत में हो सकती है। बता दें कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में किम से तीन बार शिखर सम्मेलन हुए थे, लेकिन प्रतिबंधों में ढील के बदले संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने का उनका प्रयास नाकाम रहा था।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।