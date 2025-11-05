दुनिया को हिलाने की तैयारी में किम जोंग-उन, कभी भी परमाणु टेस्ट कर सकता है उत्तर कोरिया

संक्षेप: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण को मंजूरी दे सकते हैं। दक्षिण कोरिया की रक्षा खुफिया एजेंसी ने यह चेतावनी जारी की है। एजेंसी के अनुसार, अगर किम हरी झंडी दिखा दें, तो उत्तर कोरिया तुरंत अपना सातवां भूमिगत परमाणु परीक्षण कराने को तैयार है।

उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण को मंजूरी दे सकते हैं। दक्षिण कोरिया की रक्षा खुफिया एजेंसी (डिफेंस इंटेलीजेंस एजेंसी) ने यह चेतावनी जारी की है। एजेंसी के अनुसार, अगर किम हरी झंडी दिखा दें, तो उत्तर कोरिया तुरंत अपना सातवां भूमिगत परमाणु परीक्षण कराने को तैयार बैठा है। यह खुलासा तब आया है जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया सहित कुछ अन्य देशों का जिक्र करते हुए कहा कि ये राष्ट्र गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

न्यूज एजेंसी योनहाप की रिपोर्ट के मुताबिक, किम जोंग-उन पुंग्ये-री परमाणु परीक्षण स्थल पर नंबर 3 सुरंग का उपयोग करके परीक्षण का निर्णय ले सकते हैं। एजेंसी ने आगे बताया कि उत्तर कोरिया रूस की तकनीकी सहायता से एक अतिरिक्त निगरानी उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी में जुटा है। इसका मकसद मौजूदा उपग्रहों से बेहतर रिजॉल्यूशन वाले उच्च गुणवत्ता वाले निगरानी उपग्रह को तैनात करना है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किम शासन के पास करीब 50 परमाणु हथियार मौजूद हैं। बता दें कि 2006 से अब तक उत्तर कोरिया ने छह भूमिगत परमाणु परीक्षण किए हैं, जिनमें अंतिम परीक्षण 2017 में हुआ था।

योनहाप के हवाले से दक्षिण कोरियाई सांसद पार्क सन-वोन और ली सियोंग-क्वेन ने बताया कि ( रक्षा खुफिया एजेंसी द्वारा बंद कमरे में दी गई जानकारी के बाद ) अगर किम पुंग्ये-री स्थल पर सातवें परीक्षण को हरी झंडी देते हैं, तो यह बेहद तेजी से संभव हो सकता है। एजेंसी के अनुसार, उत्तर कोरिया परमाणु सामग्री को सुरक्षित रखने के प्रयासों को तेज कर रहा है और साथ ही विभिन्न प्रकार की विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर परमाणु हथियारों के उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है।