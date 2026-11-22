नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से बात करने को 'बेचैन' हैं ट्रंप, अमेरिका को 'भाव' नहीं दे रहे किम जोंग उन!
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अपने देश के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहे हैं। वहीं वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उनसे संपर्क करने की कोशिशों को नजरअंदाज कर रहे हैं।
नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने देश के परमाणु हथियारों का भंडार लगातार बढ़ा रहे हैं। वहीं वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की जा रही संपर्क की कोशिशों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो किम, ट्रंप को भाव ही नहीं दे रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि ट्रंप प्रशासन ने कई बार किम से बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उत्तर कोरिया की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला।
ट्रंप की संपर्क की कोशिशें हुईं नाकाम?
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल ट्रंप ने आधिकारिक फोन लाइन और अन्य संचार माध्यमों के जरिए किम जोंग उन से संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन उत्तर कोरिया ने किसी भी कॉल या संदेश का जवाब नहीं दिया। इसके बाद ट्रंप ने एक व्यक्तिगत पत्र भेजने का फैसला किया। वाइट हाउस के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में संयुक्त राष्ट्र स्थित उत्तर कोरिया के कार्यालय के जरिए यह पत्र पहुंचाने की योजना बनाई।
अमेरिकी अधिकारियों का एक समूह कार्यालय के बाहर इंतजार कर रहा था। जब एक उत्तर कोरियाई राजनयिक वहां से गुजरा, तो उन्होंने तुरंत उसे पत्र थमा दिया। बाद में उस राजनयिक ने संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक के दौरान बिना खोले हुए पत्र को एक अमेरिकी प्रतिनिधि के सामने रख दिया। इससे साफ हो गया कि उत्तर कोरिया ट्रंप के संदेश को स्वीकार करने को तैयार नहीं है।
दोनों नेताओं की तीन बार मुलाकात
बता दें कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान दोनों नेताओं की तीन बार मुलाकात हुई थी। उन मुलाकातों का मुख्य उद्देश्य उत्तर कोरिया से उसके परमाणु हथियार छीनना था। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग दिख रही है। किम जोंग उन न तो परमाणु हथियार छोड़ने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और न ही ट्रंप के साथ पुराने रिश्ते दोबारा बनाने को तैयार हैं।
हाल ही में ट्रंप ने अपनी एशिया यात्रा के दौरान किम से एक और मुलाकात कराने की कोशिश की। दोनों पक्षों ने आखिरी क्षणों में मीटिंग की संभावना पर बातचीत की। लेकिन किम ने कुछ शर्तें रखीं, जिन्हें अमेरिकी पक्ष स्वीकार नहीं कर सका। नतीजा यह रहा कि मुलाकात नहीं हो पाई।
नॉर्थ कोरिया के पास कितने हथियार?
2025 में जारी एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि किम जोंग उन का बातचीत के जरिए अपने रणनीतिक हथियार कार्यक्रम को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। 2019 में दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात के बाद से उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों की संख्या लगभग 20-30 से बढ़कर करीब 60 हो गई है।
इसके अलावा उत्तर कोरिया ने ठोस ईंधन वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी विकसित कर ली हैं। ये मिसाइलें अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं। ठोस ईंधन वाली मिसाइलों का फायदा यह है कि इनमें पहले से ईंधन भरा जा सकता है और इन्हें चलती गाड़ियों से भी लॉन्च किया जा सकता है। इससे लॉन्च से पहले इनका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
रूस के साथ नजदीकी
बता दें कि उत्तर कोरिया हाल के सालों में रूस के काफी करीब आ गया है। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो उत्तर कोरिया ने रूस का खुला समर्थन किया। उसी साल बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि उत्तर कोरिया रूस को रॉकेट और आर्टिलरी शेल भेज रहा है।
रिपोर्ट है कि उत्तर कोरिया क्रिप्टोकरेंसी की चोरी से भी बड़ी मात्रा में पैसा कमा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर कोरिया ने हाल ही में इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी चोरी की है। उसने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस से 6 अरब डॉलर से ज्यादा की चोरी की।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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