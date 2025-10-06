उत्तर कोरिया ने की घातक हथियारों की प्रदर्शनी, किम जोंग उन ने अमेरिका को चेतावनी भी दे डाली
किम जोंग उन ने अमेरिकी धमकियों का मुकाबला करने के लिए सैन्य और तकनीकी विकास को मजबूत करने की कसम खाई। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर कई तरह के सैन्य अभ्यास कर रहे हैं।
उत्तर कोरिया ने प्योंगयांग में लगातार तीसरे साल अपने हथियारों की खेप का प्रदर्शन किया। दक्षिण कोरियाई समाचार एजेंसी योनहाप ने नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया के हवाले से यह जानकारी दी। शनिवार को डिफेंस डेवलपमेंट-2025 प्रदर्शनी शुरू हुई। इस दौरान किम जोंग उन ने अमेरिकी धमकियों का मुकाबला करने के लिए सैन्य और तकनीकी विकास को मजबूत करने की कसम खाई। किम ने कहा कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर कई तरह के सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने दक्षिण कोरिया में रक्षा संपत्तियों का विस्तार करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया अमेरिका के रणनीतिक हमलों पर गौर कर रहा है। साथ ही, निगरानी से जुड़ी तैनातियों और संभावित नए खतरों पर बारीकी से नजर रखे हुए है।
यह प्रदर्शनी कोरिया की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की 80वीं वर्षगांठ से पहले आयोजित की जा रही है, जो अगले शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस अवसर पर प्योंगयांग में बड़े पैमाने पर सैन्य परेड की उम्मीद है। दूसरी ओर, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने उत्तर कोरिया से कोरियाई प्रायद्वीप और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में शांति व स्थिरता के लिए सहयोग की दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया है। योनहाप के हवाले से राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर कोरिया शांति और स्थिरता के लिए बातचीत में भाग लेगा।'
2 नई तरह की हवाई रक्षा मिसाइलों का ट्रायल
बता दें कि अगस्त के अंत में उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया केसीएनए ने अहम जानकारी साझा की थी। इसने बताया कि उत्तर कोरिया ने किम जोंग उन की निगरानी में 2 नए प्रकार की हवाई रक्षा मिसाइलों का परीक्षण किया है। रविवार को किम जोंग ने प्रदर्शनी में चोए ह्योन नौसैनिक युद्धपोत का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नौसेना को दुश्मन के उकसावे को पूरी तरह रोकने, उनका मुकाबला करने और दंडित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने केसीएनए के हवाले से यह जानकारी दी।
