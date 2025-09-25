उत्तर कोरिया के पास 2000 KG 'मौत का सामान'; साउथ कोरिया का दुनिया को हिलाने वाला दावा

दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्री के अनुसार, उत्तर कोरिया के पास लगभग दो टन अत्यधिक शुद्ध यूरेनियम स्टॉक है, जिसकी शुद्धता 90 प्रतिशत या उससे अधिक है। चुंग ने यह भी खुलासा किया कि प्योंगयांग कई संवर्धन इकाइयों का संचालन कर रहा है।

उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन के पास 2000 किलोग्राम से ज्यादा 'मौत का सामान' जमा है। यह जानकारी दक्षिण कोरिया ने दी है, जो उत्तर कोरिया का कट्टर दुश्मन है। दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्री चुंग डोंग-यंग ने गुरुवार को बताया कि उनके अनुमान के अनुसार, उत्तर कोरिया के पास लगभग दो टन अत्यधिक शुद्ध यूरेनियम स्टॉक है, जिसकी शुद्धता 90 प्रतिशत या उससे अधिक है। चुंग ने यह भी खुलासा किया कि खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर, प्योंगयांग कई संवर्धन इकाइयों का संचालन कर रहा है।

उन्होंने पत्रकारों से कहा कि फिलहाल उत्तर कोरिया के यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज चार अलग-अलग स्थानों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ योंगब्योन नामक साइट का जिक्र किया, जो पहले समझौते के बाद बंद हुई थी, लेकिन 2021 में फिर से चालू हो गई। विदेशी विशेषज्ञों का मानना है कि किम जोंग-उन के नेतृत्व में परमाणु हथियारों का भंडार बढ़ाने की कोशिशों के कारण प्योंगयांग ने अतिरिक्त संवर्धन केंद्र बनाए हैं।

अल जजीरा की खबर के मुताबिक, दक्षिण कोरिया का रक्षा मंत्रालय लंबे समय से कहता आ रहा है कि उत्तर कोरिया के पास उच्च शुद्धता वाला यूरेनियम पर्याप्त मात्रा में है, जो परमाणु बमों का मुख्य सामग्री है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के अनुसार, एक परमाणु हथियार के लिए 42 किलोग्राम उच्च शुद्ध यूरेनियम चाहिए। इस हिसाब से 2000 किलोग्राम यूरेनियम से करीब 47 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं।

चुंग ने प्योंगयांग के परमाणु कार्यक्रम को तुरंत रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया का परमाणु विस्तार एक इमरजेंसी मुद्दा है। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिबंध काम नहीं कर रहे और इसका एकमात्र समाधान प्योंगयांग और वाशिंगटन के बीच शिखर सम्मेलन है। 2019 से कूटनीतिक कोशिशें ठप हैं, जब किम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ऊंचे स्तर की बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई थी।