ट्रंप के दक्षिण कोरिया दौरे पर किम का 'मिसाइल तूफान', तानाशाह ने रॉकेट से दुनिया को हिला दिया

Wed, 29 Oct 2025 09:22 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनौती दी है। बुधवार को उत्तर कोरिया ने दावा किया कि उसने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। यह परीक्षण तब किया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। उत्तर कोरिया के अनुसार, मंगलवार को दागी गई समुद्र से सतह पर हमला करने वाली मिसाइल ने पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में लक्ष्य को सटीक भेद दिया।

उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी' (KCNA) ने बताया कि यह मिसाइल परीक्षण देश की परमाणु-सशस्त्र सेना की कार्रवाई क्षमता को और मजबूत करेगा। दूसरी ओर, दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य प्रमुखों ने कहा कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका इस हथियार का विश्लेषण कर रहे हैं। ये परीक्षण पिछले सप्ताह के कम दूरी वाले बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों के बाद हुए हैं, जिनमें उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक तकनीक का दावा किया था। यह पांच महीनों में उत्तर कोरिया का पहला बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण था।

ट्रंप ने अपनी दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान किम जोंग-उन से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन बैठक की व्यवस्था में आने वाली बाधाओं को भी माना। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन के साथ ग्योंगजू में बैठक की शुरुआत में ट्रंप ने कहा कि मैं किम को अच्छी तरह जानता हूं। हमारे बीच अच्छा तालमेल है। लेकिन समय का सही अनुमान लगाना मुश्किल है।

जापान से दक्षिण कोरिया जाते समय एयर फोर्स वन पर पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने उत्तर कोरिया के ताजा मिसाइल परीक्षणों को हल्के में लिया। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया दशकों से मिसाइलें दाग रहा है, है न? पहले ट्रंप ने कहा था कि यदि किम से वार्ता का अवसर मिले, तो वे अपनी एशियाई यात्रा को बढ़ा सकते हैं। दक्षिण कोरिया उनका अंतिम पड़ाव है। उन्होंने यह भी इशारा दिया कि यदि बैठक हुई, तो प्रतिबंधों में छूट पर चर्चा संभव है। हालांकि, पिछले महीने किम ने स्पष्ट किया था कि जब तक अमेरिका परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग नहीं छोड़ता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी।

