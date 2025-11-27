Hindustan Hindi News
लिव-इन रिलेशनशिप जैसे दुर्गुण की वजह से मरी; मर्डर केस को लेकर पाकिस्तानी जज

संक्षेप:

पाकिस्तान में एक मर्डर के मामले की सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि महिला की हत्या लिव इन रिलेशनशिप जैसे दुर्गुण की वजह से हुई है। ऐसे संबंध न केवल पाकिस्तान के कानून के विरोधी हैं, बल्कि शरिया के भी खिलाफ हैं।

Thu, 27 Nov 2025 11:57 AMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान में एक महिला की हत्या के मामले में जज अली बाकर नजफी ने लिव इन रिलेशनशिप को मर्डर की वजह करार दिया है। लिव इन रिलेशनशिप संबंध को शरिया के हिसाब से सही नहीं होने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे संबंध सामाजिक परंपराओं को नजर अंदाज करते हैं और न केवल देश के कानून, बल्कि शरिया कानून का भी उल्लंघन करते हैं।

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक नूर मुकद्दम हत्याकांड में दोषी जाफर की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए फेडरल कॉन्स्टीट्यूशनल कोर्ट के जज नजफी ने लिव इन रिलेशनशिप को एक नोट के माध्यम से दुर्गुण करार दिया। आपको बता दें, पाकिस्तान में यह हत्याकांड काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में आरोपी ने पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली थी।

इसकी सुनवाई के दौरान जज नजफी ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर बहस तब शुरू की जाए, जब आरोपी और उनके वकील जारी किए जाने वाले अतिरिक्त नोट को पढ़ लें। यह कहकर नजफी ने मामले को टाल दिया। इसके बाद बुधवार को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की बेवसाइट पर इस मुकदमे से जुड़ा एक नोट साझा किया गया।

नूर मुकद्दम हत्याकांड से जुड़े इस नोट में जस्टिस नजफी ने दोषी जाहिर जाफर की सजा को बरकरार रखा। इसके अलावा इस हत्या में मदद करने वाले घरेलू कर्मचारी मोहम्मद इफ्तिखार और जान मोहम्मद की भी 10-10 साल की सजा को जारी रखा।

इस मामले पर आगे टिप्पणी करते हुए जस्टिस नजफी ने कहा," यह मामला उच्च समाज में फैल रहे दुर्गुण, जिसे हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, " का सीधा परिणाम है। यह कानून देश के कानून और शरिया के कानून का भी उल्लंघन करता है।

क्या है मामला?

पाकिस्तान के बहुचर्चित नूर मुकद्दम हत्याकांड 2021 में जुलाई महीने में सामने आया था। 27 वर्षीय नूर अपने लिव इन के साथी जाहिर के इस्लामाबाद स्थित घर में मृत पाई गई थी। इस मामले में जाहिर जाफर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद के ट्रायल कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 2022 में जाफर को हत्या का दोषी मानते हुए मौत की सजा और बलात्कार के लिए 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

इसके बाद जाफर ने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। जिसे तीन सदस्यों की पीठ ने खारिज करते हुए मौत की सजा को बरकरार रखा था।

