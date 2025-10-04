Nobel Prize 2025 Explained Why names of nominators are kept secret for 50 years नोबेल पुरस्कार 2025: नॉमिनेट करने वालों के नाम 50 साल तक गुप्त क्यों रखे जाते हैं? ट्रंप केस से समझिए, International Hindi News - Hindustan
नोबेल पुरस्कार 2025: नॉमिनेट करने वालों के नाम 50 साल तक गुप्त क्यों रखे जाते हैं? ट्रंप केस से समझिए

नोबेल पुरस्कार हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची महानता चुपचाप आती है। 50 साल की गोपनीयता नामांककों को आजादी देती है, ताकि वे बिना डर के योग्य उम्मीदवार चुनें। ट्रंप का मामला हाई-प्रोफाइल है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, ओस्लोSat, 4 Oct 2025 11:05 AM
दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार हर साल वैज्ञानिक खोजों, साहित्यिक कृतियों और शांति प्रयासों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। लेकिन इसकी चमक के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है- नामांककों (नॉमिनेटर्स) और नामितों (नॉमिनीज) के नाम 50 साल तक पूरी तरह गुप्त रखे जाते हैं। यह नियम नोबेल फाउंडेशन के कठोर कायदों पर टिका है, जो निष्पक्षता और गोपनीयता सुनिश्चित करता है। 2025 में, जब नोबेल पुरस्कारों की घोषणा 6 से 13 अक्टूबर तक होनी है, तो यह रहस्य फिर से चर्चा का केंद्र बनेगा। खासकर शांति पुरस्कार के संदर्भ में, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नामांकन की अफवाहें जोरों पर हैं। आज हम समझेंगे कि यह गोपनीयता क्यों जरूरी है, 2025 के ताजा आंकड़े क्या कहते हैं, और ट्रंप का मामला कैसे इसकी रोचकता बढ़ा रहा है।

नोबेल पुरस्कार: संक्षिप्त इतिहास और गोपनीयता का आधार

स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी संपत्ति से हर साल उन लोगों को पुरस्कार दिए जाएं जो मानवता के लिए सबसे बड़ा योगदान दें। नोबेल खुद डायनामाइट के आविष्कारक थे। वे शायद यही चाहते थे कि उनकी खोज युद्ध का साधन न बने, बल्कि शांति का प्रतीक हो। इसी वजह से 1901 से शुरू हुए नोबेल पुरस्कारों में भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र (1968 से जोड़ा गया) की छह श्रेणियां हैं।

लेकिन पुरस्कार की चयन प्रक्रिया एक किले की तरह है, जहां दीवारें गोपनीयता की हैं। नोबेल फाउंडेशन के नियमों के अनुसार, नामांकन, जांच और राय से जुड़ी सारी जानकारी 50 साल तक सीलबंद रहती है। इसका मतलब है कि 2025 के नामांकनों का खुलासा तो 2075 में ही होगा! यह नियम सभी श्रेणियों पर लागू होता है, लेकिन शांति पुरस्कार पर सबसे ज्यादा सख्ती है, क्योंकि यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील होता है।

क्यों 50 साल की गोपनीयता? कारण समझिए

कल्पना कीजिए, आप किसी को नोबेल के लिए नॉमिनेट करते हैं। अगर उसका नाम तुरंत मीडिया में आ गया, तो क्या होगा? नामांकक यानी आप- जिसने नॉमिनेट किया है उसको राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, नामित व्यक्ति पर हमले हो सकते हैं, या फिर पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। नोबेल फाउंडेशन के कायदे (स्टेच्यूट्स) के पैराग्राफ 5 में साफ लिखा है: "पुरस्कार से जुड़ी कोई भी जानकारी सार्वजनिक या निजी तौर पर 50 साल तक प्रकट नहीं की जा सकती।"

मुख्य कारण ये हैं:

1. निष्पक्षता की रक्षा: नामांकन प्रक्रिया को प्रभावित होने से बचाना। अगर नाम जल्दी लीक हो गए, तो लॉबींग या दबाव बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, शांति पुरस्कार में राजनीतिक नेता नामांकित होते हैं, जहां विवाद आसानी से भड़क सकता है।

2. नामांककों की सुरक्षा: नामांकक प्रोफेसर, पूर्व विजेता या राजनेता होते हैं। गोपनीयता उन्हें बिना डर के नाम सुझाने की आजादी देती है। अगर नाम खुल गए, तो वे निशाना बन सकते हैं।

3. ऐतिहासिक शोध के लिए: 50 साल बाद ये दस्तावेज इतिहासकारों के लिए खुल जाते हैं। इससे पुरस्कार की प्रक्रिया का अध्ययन संभव होता है, बिना समकालीन विवादों के।

4. विवादों से बचाव: अतीत में, जैसे 1935 में कार्ल वॉन ओसिएत्ज्की को शांति पुरस्कार मिला, तो नाजी जर्मनी ने इसे "हस्तक्षेप" कहा। गोपनीयता ऐसे तनावों को कम करती है।

यह नियम 1901 से चला आ रहा है, और कभी बदला नहीं गया। नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी के सचिव क्रिस्चियन बर्ग हार्पविकेन कहते हैं, "यह गोपनीयता पुरस्कार की गरिमा बनाए रखती है।" 50 साल का समय इसलिए चुना गया क्योंकि तब ज्यादातर संबंधित लोग जीवित नहीं रहते, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है।

2025 नोबेल: ताजा आंकड़े और प्रक्रिया

2025 में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा का शेड्यूल तय है। 6 अक्टूबर को चिकित्सा, 7 को भौतिकी, 8 को रसायन, 9 को साहित्य, 10 को शांति और 13 को अर्थशास्त्र। पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना (लगभग 8.5 करोड़ रुपये) है, जो अधिकतम तीन लोगों में बंट सकती है।

नामांकन की प्रक्रिया समझिए:

- कौन नामांकित कर सकता है? हर श्रेणी के लिए योग्य नामांकक अलग हैं। शांति के लिए: राष्ट्राध्यक्ष, सांसद, विश्वविद्यालय प्रोफेसर (इतिहास, कानून, दर्शन), पूर्व विजेता, शांति संस्थानों के निदेशक किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। कोई भी खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकता।

- कितने नामांकन? 2025 में शांति पुरस्कार के लिए रिकॉर्ड 338 उम्मीदवार – 244 व्यक्ति और 94 संगठन बताए जा रहे हैं। यह पिछले साल के 286 से 18% ज्यादा है। सबसे ज्यादा नामांकन 2016 में 376 था।

- चयन: नामांकक कमिटी शॉर्टलिस्ट बनाती है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट आती है। अंतिम फैसला बहुमत से होता है, लेकिन सहमति को प्राथमिकता दी जाती है। नामितों को भी नहीं बताया जाता कि वे विचाराधीन हैं!

विज्ञान श्रेणियों में नामांकन आमंत्रण पर होते हैं – करीब 3,000 विशेषज्ञों को फॉर्म भेजे जाते हैं। साहित्य में स्वीडिश अकादमी प्रोफेसरों और पूर्व विजेताओं से नाम लेती है। लेकिन सभी में 50 साल की सील!

2025 के संभावित उम्मीदवार (सट्टेबाजी और विशेषज्ञ भविष्यवाणियां):

- चिकित्सा: मोटापा दवाओं (ओबेसिटी ड्रग्स) के अग्रणी वैज्ञानिक।

- भौतिकी: क्वांटम सूचना या मेटामटेरियल्स पर काम करने वाले।

- रसायन: बैटरी टेक्नोलॉजी, सिंगल-एटम कैटेलिसिस या बायोमॉलिक्यूलर कंडेंसेट्स।

- साहित्य: एंग्लो-सैक्सन या फ्रेंच लेखक, जैसे जॉन बनविल या मिशेल वेलबेक।

- शांति: अंतरराष्ट्रीय अपराधी न्यायालय (ICC), नाटो, हांगकांग एक्टिविस्ट चाउ हैंग-तुंग, या कनाडाई वकील इर्विन कोटलर। पीआरआईओ डायरेक्टर हेनरिक उर्डाल ने सूडान के इमरजेंसी रिस्पॉन्स रूम्स को टॉप पर माना जा रहा है।

- अर्थशास्त्र: जलवायु परिवर्तन या असमानता पर काम करने वाले को।

बता दें कि ये भविष्यवाणियां क्लैरिवेट जैसे डेटा एनालिसिस पर आधारित हैं, लेकिन आधिकारिक सूची गुप्त है।

ट्रंप का मामला: नामांकन की अफवाहें और गोपनीयता की परीक्षा

अब बात डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से नोबेल शांति पुरस्कार पाने के इच्छुक हैं। उन्होंने 2009 में बराक ओबामा के पुरस्कार पर तंज कसा था कि "मुझे नहीं पता कि ये उन्हें कैसे मिला।" 2025 में, ट्रंप की कूटनीतिक सफलताओं – जैसे आर्मेनिया-अजरबैजान शांति समझौता, रवांडा-कांगो डील, कथित भारत-पाकिस्तान संघर्ष समाधान – के बाद कई देशों ने उनका नामांकन किया।

पाकिस्तान: जून 2025 में सेना प्रमुख असिम मुनीर के बाद सरकार ने ट्रंप को नामांकित किया, भारत-पाकिस्तान संघर्ष रोकने के लिए।

इजरायल: जुलाई में बेंजामिन नेतन्याहू ने पत्र लिखा, गाजा युद्ध रोकने के प्रयासों के लिए।

कंबोडिया, आर्मेनिया, अजरबैजान: अगस्त में संयुक्त नामांकन, 30 साल के युद्ध खत्म करने के लिए।

अन्य में रवांडा, गैबॉन, अफ्रीकी नेता, और अमेरिकी सांसद जैसे क्लाउडिया टेनी, बडी कार्टर ने भी ट्रंप का नाम भेजा है। यहां तक कि फाइजर के सीईओ ने कोविड वैक्सीन के लिए नाम सुझाया। यूक्रेनी सांसद ओलेक्सांद्र मेरेजको ने नवंबर 2024 में नामांकित किया, लेकिन जून 2025 में रूस-यूक्रेन वार्ता रुकने पर वापस ले लिया।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "मैं नोबेल न पाऊंगा, चाहे कुछ भी कर लूं।" लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं, उनकी जलवायु परिवर्तन नकारात्मक रुख और बहुपक्षीय संस्थाओं से दूरी उन्हें अयोग्य बनाती है। नोबेल कमिटी के तीन सदस्यों ने ट्रंप की आलोचना की है। वैसे, ये नामांकन जनवरी 31 की डेडलाइन के बाद के हैं, इसलिए 2025 के लिए अमान्य हैं। लेकिन अफवाहें गोपनीयता नियम की परीक्षा ले रही हैं। कुछ नामांकक जानबूझकर नाम उजागर कर रहे हैं, जो नियम तोड़ता है। व्यापार व अन्य सौदों के वास्ते ट्रंप को लुभाने के लिए कई देश इस तरह के नामांकन का खुलेआम बखान कर रहे हैं जोकि नियमों के खिलाफ है। ट्रंप का केस दिखाता है कि गोपनीयता कितनी जरूरी है। अगर नाम जल्दी खुलते, तो राजनीतिक दबाव और बढ़ जाता।

गोपनीयता के फायदे-नुकसान

फायदे:

- प्रक्रिया निष्पक्ष रहती है।

- नामांकक बिना डर के काम करते हैं।

- पुरस्कार की विश्वसनीयता बनी रहती है।

नुकसान:

- नामितों को पता ही नहीं चलता।

- मीडिया में सट्टेबाजी बढ़ती है।

- विवादास्पद मामलों में सवाल उठते हैं जैसे गैंडी, जिन्हें पांच बार नामांकित किया गया लेकिन पुरस्कार न मिला। 50 साल बाद खुले दस्तावेज दिखाते हैं कि गैंडी को राजनीतिक कारणों से नजरअंदाज किया गया। कुछ विशेषज्ञ 50 साल को कम करने की मांग करते हैं, लेकिन फाउंडेशन अडिग है।

