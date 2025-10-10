कई युद्ध रुकवाने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार, कहां हुई चूक?

नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान हो चुका है। साल 2025 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचादो को दिया गया है। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सपना टूट चुका है। अपनी तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद ट्रंप यह पुरस्कार नहीं जीत सके। यहां तक कि कई युद्ध रुकवाने की उनकी कोशिश और दावा भी काम नहीं आया। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नोबेल कमेटी उन दावों को वरीयता देती है, जिसके प्रयासों के परिणाम स्थायी और बदलाव लाने वाले होते हैं।



नहीं पूरा कर पाए मानक?

ट्रंप को नोबेल को शांति पुरस्कार न मिलने के पीछे सबसे बड़ी वजह उनका मानकों को पूरा न कर पाना रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक नोबेल कमेटी इस बात पर ध्यान देती है कि शांति के प्रयास स्थायी हों। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को बढ़ावा देने और उन लक्ष्यों को मजबूत करने वाले संस्थानों के काम को तवज्जो दी जाती है। माना जा रहा है कि ट्रंप का बहुपक्षीय संस्थाओं के प्रति उपेक्षा और जलवायु परिवर्तन पर उनका रुख भी उनके खिलाफ गया।



हेनरी जैक्सन सोसाइटी में इतिहासकार और रिसर्च फेलो थिओ जेनौ के मुताबिक ट्रंप के प्रयास अभी तक स्थायी साबित नहीं हुए हैं। जेनौ ने कहा कि अल्पकालिक में लड़ाई को रोकने और संघर्ष के मूल कारणों को हल करने में बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने आगे कहा कि जब आप पिछले विजेताओं को देखते हैं जो सहयोग पर जोर देने वाले रहे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सुलह को मूर्त रूप दिया है। वहीं, डोनाल्ड ट्रंप इन परिभाषाओं में फिट नहीं बैठते हैं।



लगातार दावा करना पड़ा उलटा

इसके अलावा नोबेल शांति पुरस्कारों के लिए लगातार दावा करना भी उनके खिलाफ गया है। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो की निदेशक नीना ग्रेगर ने कहा कि नोबेल कमेटी राजनीतिक दबाव के सामने झुकते हुए दिखना नहीं चाहेगी। उन्होंने कहा कि यही वजह रही कि ट्रंप की नोबेल की उम्मीदें दूर की कौड़ी साबित हुईं। नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप की लगातार बयानबाजी ने उनका दावा और कमजोर ही किया।



गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही आक्रामक तरीके से खुद को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की वकालत की। ट्रंप की कैबिनेट और व्हाइट हाउस भी इस अपील में शामिल रहे। इसके अलावा, पाकिस्तान समेत कुछ अन्य देशों ने भी ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की मांग की। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने दुनिया में सात युद्ध रुकवाए हैं। ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया है। नोबेल शांति पुरस्कारों के लिए ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के पहले कार्यकाल से ही प्रयास में लगे हुए हैं।