नोबेल तो हाथ से फिसला, लेकिन अब ओबामा को मिले वाले इस अवॉर्ड से सम्मानित होंगे ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने से लेकर अब तक आठ युद्ध खत्म करवाने का दावा कर रहे हैं। गाजा युद्धविराम में उनकी भूमिका सार्वजनिक है। इन्हीं दावों के दम पर ट्रंप लगातार अपने लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर रहे हैं। लेकिन वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को नहीं मिल सका। इसका गम तो एक तरफ है, लेकिन ट्रंप का अब ऐसे अवॉर्ड से सम्मानित किया जा रहा है, जिससे कभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को सम्मानित किया गया था। दरअसल, इजरायली की यात्रा के दौरान ट्रंप को इजरायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा।

गाजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इजरायल का यह प्रतिष्ठित अवार्ड ट्रंप को दिया जा रहा है। गौरतलब है कि यह सम्मान साल 2013 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को दिया गया था।

इजरायली राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान ट्रंप को इस अवॉर्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई। कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, "राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बेहतरीन प्रयासों के दम पर हमारे प्रियजनों को वापस लाने में मदद की है। इतना ही नहीं उन्होंने मध्य-पूर्व में सुरक्षा, सहयोग और शांतिपूर्ण भविष्य की एक सच्ची आशा भी जगाई है।"

इजरायली राष्ट्रपति हर्जोग ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप को इजरायली प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड देना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। वह सोमवार को ट्रंप की इजरायल यात्रा के दौरान उन्हें इस बात की जानकारी देंगे, आने वाले कुछ महीनों में ट्रंप को इससे सम्मानित किया जाएगा।"

आपको बता दें, इजरायल का प्रतिष्ठित प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है, जिन्होंने इजरायल राज्य या फिर पूरी मानवता की मदद के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।