Nobel Peace Prize Maria Corina Machado Benjamin Netanyahu backs Donald Trump says he deserve Nobel

डोनाल्ड ट्रंप इसके हकदार… अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल ना मिलने पर क्या बोले नेतन्याहू

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार ना मिलने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सामने आई है। नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप इस पुरस्कार के हकदार हैं।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 07:55 PM
डोनाल्ड ट्रंप इसके हकदार… अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल ना मिलने पर क्या बोले नेतन्याहू

वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने के ऐलान से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सपना चकनाचूर हो गया है। अब इसे लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सामने आई है। नेतन्याहू ने विजेता की घोषणा के बाद कहा है कि नोबेल समिति शांति की बात करती है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप असल मायने में शांति स्थापित करते हैं"।

इजरायली प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ट्रंप नोबेल के हकदार हैं। नेतन्याहू ने लिखा, "नोबेल समिति शांति की बात करती है। राष्ट्रपति ट्रंप इसे स्थापित करते हैं। तथ्य खुद बोलते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इसके हकदार हैं।"

नेतन्याहू ने इससे पहले भी कई बार ट्रंप को नोबेल दिए जाने का समर्थन किया था। हाल ही में गाजा में जंग रोकने पर बनी सहमति के कुछ घंटों बाद, नेतन्याहू ने एक AI जेनरेटेड वीडियो भी पोस्ट की थी जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देते करते हुए दिखाई दे रहे थे। तस्वीर को पोस्ट करते हुए उनके आधिकारिक हैंडल पर साझा की गई पोस्ट में लिखा था, “डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दें। वह इसके हकदार हैं!”

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति लंबे समय से अपने लिए नोबेल शांति पुरस्कार की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने वैश्विक मंचों से भी इस बात का दावा किया था कि उन्होंने 7 बड़े जंग रुकवाए हैं और दुनिया में शांति बहाल की है। हालांकि नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने गुरुवार को मचाडो को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है।

